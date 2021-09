Plusieurs médicaments en un - La «polypill», efficace mais peu répandue

Santé – La «polypill», efficace mais peu répandue Le concept de la «polypill» est simple: réunir plusieurs médicaments en un seul comprimé. Pourtant, même si une importante étude vient de confirmer son efficacité dans la prévention des maladies cardiovasculaires, elle peine à émerger dans les pays riches. Élodie Lavigne

En plus de son efficacité thérapeutique, la polypill coûte très peu cher. Ce qui pourrait notamment expliquer que l’industrie pharmaceutique ne la développe pas davantage, estime un médecin. Daniel Grizelj/Getty Images

L’histoire n’est pas nouvelle. Il y a près de vingt ans, un article du «British Medical Journal» (BMJ) annonçait l’espoir suscité par la polypill, dont on prédisait, sur la base de modélisations, qu’elle pourrait réduire de 80% le risque de survenue d’accidents cardiovasculaires si elle était prise régulièrement dès l’âge de 55 ans. À une époque où ces maladies représentaient une véritable épidémie au niveau mondial, le BMJ jetait un pavé dans la mare, déclenchant des réactions diverses, entre enthousiasme et réticence. Aujourd’hui, une vaste étude, publiée en janvier dans «The New England Journal of Medicine»1, relance le sujet et confirme l’efficacité de ce traitement préventif.