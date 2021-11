Georges Cabrera est journaliste vidéo. Auparavant, il a travaillé plus de quinze ans comme photographe en couvrant la vie locale pour la Tribune de Genève. Il a reçu le Swiss Press Photo en 2003 (art et culture) et en 2012 (sport), ainsi que le prix multimédia Nicolas Bouvier en 2016 et le prix Suva des médias pour la réalisation d'une série web en 2017.