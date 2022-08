Démographie suisse – La population a augmenté de près de 1% en 2021 À la fin de l’année dernière, 8’738’800 personnes étaient établies en Suisse, a indiqué jeudi l’Office fédéral de la statistique (OFS).

En 2021, la part de la population âgée de 65 ans et plus a augmenté de 1,9 pour cent par rapport à l’année précédente. (Photo d’illustration) Keystone/STF

Fin 2021, 8’738’800 personnes résidaient en Suisse de manière permanente, ce qui représente une hausse de 0,8 % par rapport à l’année précédente. Une femme sur cinq et un homme sur six dans le pays étaient âgés de plus de 64 ans.

L’année dernière, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus a augmenté de 1,9 pour cent, soit 31’600 personnes, ce qui porte à 1’661’300 le nombre de personnes de cet âge, selon les résultats définitifs de la statistique de la population et des ménages publiés par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Sur l’ensemble de la population résidente, 6’494’600 personnes étaient de nationalité suisse, soit 74,3%. 2’244’200 résidents permanents possédaient un passeport étranger, soit 25,7% de la population.

