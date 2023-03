Biodiversité à Lausanne – La population appelée à observer la faune et la flore Toute personne de l’agglomération peut participer au recensement d’une vingtaine d’espèces d’animaux et de plantes et inscrire ses observations en ligne. Claude Beda

Une salamandre tachetée au parc de la Gottettaz en mai dernier. Yvan Cochard/nosvoisinssauvages.ch

Les communes de Lausanne, Chavannes, Renens et Saint-Sulpice cherchent à répertorier une vingtaine de plantes et d’animaux dont la présence reflète la qualité des espaces verts et des jardins de la région. Toute personne de l’agglomération lausannoise est conviée à inscrire en ligne ses observations. Les résultats servent à dresser l’état des lieux de la biodiversité dans la région. Et à identifier les efforts à fournir pour renforcer la nature en ville.