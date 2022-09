Démographie mondiale en graphiques – La population chinoise va bientôt diminuer de moitié De nombreux pays vont rétrécir dans les décennies à venir, selon les prévisions de l'ONU. L'évolution de l'humanité se dirige vers un tournant. Yannick Wiget Mathias Lutz

La population mondiale continue de croître. Du moins, pour le moment. Selon les prévisions actuelles de l'ONU, elle atteindra 8 milliards d'individus dès ce mois de novembre et culminera à 10,43 milliards dans environ soixante ans. Mais ensuite, on assistera à une stagnation et finalement même à un recul de la population.