Plateforme participative en ligne – La population de Vevey pourra contribuer au Plan climat La Municipalité invite les citoyens à proposer des mesures en lien avec la stratégie de durabilité de la ville grâce à une plateforme en ligne. Une exposition sur le thème du développement durable est également prévue.

La Municipalité de Vevey veut donner la possibilité à sa population de contribuer au Plan climat et à la stratégie de durabilité de la ville. Une plateforme participative en ligne permettra de proposer des objectifs et des mesures que les citoyens aimeraient voir figurer sur ces questions.

«La population est ainsi invitée et encouragée à proposer, voter et débattre sur les objectifs et mesures qu’elle estime que la Ville devrait mettre en place sur son territoire», indique mercredi la Ville dans un communiqué.

En plus de la plateforme numérique ouverte du 23 août au 3 octobre prochains, la démarche participative s’articule autour d’une exposition au jardin du Rivage. Elle portera sur les 17 objectifs de développement durable définis par l’ONU en 2015 et représentant le cadre de référence international en termes de durabilité.

Répondre aux défis mondiaux

Les objectifs définis par l’ONU ont pour but de donner des clés pour répondre aux défis mondiaux que sont notamment les inégalités, la pauvreté et le réchauffement climatique. La Ville invite ainsi sa population à découvrir ces objectifs et leurs enjeux aux niveaux mondial, suisse et veveysan à travers 17 panneaux informatifs.

Pour rappel, la Municipalité de Vevey a déclaré l’urgence climatique le 8 juin 2020, mesure confirmée ensuite par le Conseil communal. La Ville a dans la foulée lancé la réalisation d’un Plan climat communal.

