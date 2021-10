Hôpital Riviera-Chablais – «La population est en train d’adopter l’hôpital» Christian Moeckli, nouveau directeur de l’HRC, fait le point après le cap symbolique des cent jours aux manettes. Il espère clôturer l’année sereinement. Stéphanie Arboit

Christian Moeckli, patron de l’Hôpital Riviera- Chablais. Chantal Dervey

Christian Moeckli a dirigé la Fondation Eben-Hézer Lausanne de 2003 à 2011 et la Fondation de Nant de 2015 à cette année. Au 1er juin, il a repris les rênes de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC), dont les pertes financières liées notamment au déménagement sur le site unique de Rennaz ont forcé les Cantons de Vaud et Valais à délier leurs bourses et ont déclenché une commission d’enquête parlementaire (CEP).

La CEP bouleverse-t-elle déjà votre emploi du temps de directeur? Non, les commissaires travaillent d’abord sur les documents existants.