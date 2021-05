Météo en Suisse – La population sera mieux informée sur les risques de grêle Une nouvelle carte nationale a été créée pour informer la population sur la grêle et éviter les dégâts.

Le projet, chapeauté par le National Centre for Climate Services (NCCS), a rassemblé divers milieux. Des professionnels du monde des assurances, de l’agriculture ou encore de la construction se sont associés sous la direction de l’Office fédéral de météorologie et de la climatologie MétéoSuisse. Keystone/Peter Schneider

La population doit être davantage informée sur le danger de grêle. Une nouvelle carte nationale a été créée afin de mieux prévenir les dégâts dus à ce phénomène. Chaque année, ils sont évalués à plusieurs millions de francs.

Jusqu’à maintenant, les documents existants présentaient de grandes disparités, ont indiqué jeudi les autorités en charge du projet dans un communiqué. Cela ne devrait plus être le cas avec la nouvelle carte.

Celle-ci montre où il grêle et à quelle fréquence. Par exemple, il grêle particulièrement souvent l’été et le long du Jura, ainsi que dans les cantons de Berne, Lucerne et du Tessin. Et les grêlons atteignent une taille maximale de 2 cm, l’équivalent d’une pièce d’un franc, 32 fois par an en Suisse.

Enrichie en permanence

Des mesures tirées de 40’000 épisodes de grêle ont notamment été utilisées pour élaborer la nouvelle carte, enrichie en permanence et disponible gratuitement.

ATS

