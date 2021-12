Pénurie de personnel – La population vaudoise appelée à la rescousse dans les EMS En pleine cinquième vague, la Croix-Rouge vaudoise et le Canton cherchent des volontaires pour renforcer les équipes dans les institutions d’hébergement et d’accompagnement. Marine Dupasquier

Aussi bien des soignants diplômés que des non-soignants sont appelés en renfort dans les EMS, qui peuvent se retrouver chamboulés du jour au lendemain par le Covid-19. Odile Meylan/Archives

C’est une bouteille à la mer que jettent la Croix-Rouge vaudoise et le Canton face à la pénurie de personnel dans les institutions d’aide et d’accompagnement, principalement les établissements médico-sociaux (EMS) et socio-éducatifs (ESE).

Depuis lundi à 14 h, il est possible de se porter volontaire via un formulaire en ligne. Cet appel aux renforts avait déjà été lancé en automne 2020, lorsque la deuxième vague faisait rage. Est-on revenu au point de départ?