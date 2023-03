Réforme des retraites en France – La porte de Macron fermée aux syndicats et ruée à la pompe Au lendemain d’importantes manifestations dans tout l’hexagone, le gouvernement reste sur ses positions tandis que les citoyens se méfient du futur.

Emmanuel Macron, qui avait fait de la réforme un pilier de son programme présidentiel, est resté en retrait depuis sa présentation début janvier, laissant la Première ministre et son gouvernement en première ligne. AFP/Michel Euler/POOL

La porte d’Emmanuel Macron est restée mercredi fermée aux syndicats opposés à sa réforme des retraites au lendemain d’une forte mobilisation dans la rue, le gouvernement préférant faire le dos rond dans l’espoir d’un probable vote au Sénat et d’un essoufflement du mouvement social.

L’intersyndicale, qui veut continuer à mettre la pression avec une nouvelle mobilisation samedi et la multiplication des actions, a demandé à être reçue «en urgence» par le chef de l’État «pour qu’il retire sa réforme».

«La porte du ministre du Travail, Olivier Dussopt, reste toujours ouverte», leur a répondu mercredi la Première ministre au Sénat, assurant que «le gouvernement est toujours prêt et ouvert au dialogue», et que c’est «dans la concertation et dans le dialogue que ce texte a été construit».

Ruée à la pompe mais aucune pénurie dans l’immédiat Afficher plus Une ruée à la pompe mais pas de pénurie: près de 6% des stations-service de France étaient à court d’essence ou de gazole mercredi, une situation mise par le secteur pétrolier sur le compte, non pas des grèves mais d’un «emballement» des automobilistes inquiets. Selon des données publiques analysées par l’AFP, l’ouest de la France est plus touché que la moyenne nationale, avec environ un quart des stations de Sarthe, d’Indre-et-Loire et du Calvados manquant d’essence ou de gazole. Cette analyse se fonde sur les remontées des stations disponibles sur le site prix-carburants.gouv.fr. Exemple dans la Creuse où les stations-service de localités comme Dun-le-Palestel, Bonnat, Gouzon ou La Souterraine, ont été prises d’assaut mardi. «Nous n’avions plus de gazole jusqu’en fin de matinée mais maintenant nous avons ce qu’il faut», indiquait-on mercredi à l’Intermarché de Dun-le-Palestel. «Je ne vois pas plus de monde que d’habitude, et pas de pénurie à l’horizon», confiait pour sa part la station-service Avia à Guéret, tandis qu’à La Souterraine, la station TotalEnergies affichait sa sérénité: «Nous sommes ravitaillés normalement». Dans la pratique, plus aucune goutte de carburant ne sort des raffineries françaises bloquées à l’appel des syndicats hostiles à la réforme des retraites. La production se poursuit mais, jusqu’à nouvel ordre, le carburant doit donc être stocké sur place. Dans l’immédiat, l’impact est limité sur les 10 000 stations-service de France qui continuent de s’approvisionner dans les 200 dépôts de carburants répartis sur le territoire. «À la date d’aujourd’hui, il y a plein de carburant sur le territoire national» et «les stations-service continuent d’être livrées normalement», assure Francis Pousse, président du syndicat professionnel Mobilians qui représente 5800 stations. Si un dépôt est bloqué, «on a assez d’agilité pour aller chercher du carburant ailleurs, même si ça prend plus de temps», dit-il. Mais pour les prochains jours, «tout va dépendre de la poursuite ou pas de la grève, de son intensification ou pas», observe Francis Pousse. Selon ses propres chiffres, les stations en rupture de stock sont «moins de 5%» et cela tient exclusivement selon lui à un «emballement" des automobilistes qui ont multiplié les pleins de précaution depuis vendredi et «provoqué des surventes de 10 à 30%". «Certaines stations avaient anticipé en faisant des stocks avant la crise. Mais dans certains points de vente, on a eu des hausses de vente de 50%. Donc, fatalement, il y a un moment donné où il y a une rupture car on ne met pas autant de camions qu’on veut sur la route pour relivrer les stations», explique-t-il. Les ruptures de stock restent en tout cas loin des plus de 40% de stations à court de carburants observés lors du pic de la grève des raffineries chez TotalEnergies et Esso-ExxonMobil en octobre, avec des pénuries qui ont été plus graves encore dans certaines régions. À l’heure actuelle, «on n’a pas de souci particulier, si ce n’est des embarras logistiques», estime également Francis Plan dont la fédération FF3C représente un millier de stations indépendantes. «Le flux des ventes est supérieur à la normale en raison d’inquiétudes», note-t-il et la tentation de faire rapidement le plein a été renforcée par l’opération de l’enseigne Leclerc proposant du carburant à prix coûtant et dont les stations ont été «très sollicitées durant le week-end», selon lui. Dans les stations qu’il représente, les points noirs se situent en Île-de-France, Normandie et Pays de la Loire, avec 15% d’entre elles en rupture pour au moins un type de carburant mardi soir.

Plus tôt, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran avait expliqué que le président de la République «respectait les institutions (…) aujourd’hui, c’est le temps parlementaire qui a cours». Il a par ailleurs acté «un désaccord» sur la mesure centrale du texte, le report de 62 à 64 ans de l’âge légal de départ à la retraite, qui cristallise les oppositions.

«Ce serait une erreur si le président recevait» les syndicats, qui «veulent repersonnaliser le débat autour de +pour ou contre le président+", a estimé une source gouvernementale. «Le président n’a pas à entrer là-dedans.»

Elisabeth Borne compte sur un vote des Républicains pour éviter d’utiliser le 49.3 (adoption d’un texte sans vote), qui serait perçu comme un passage en force. D’autant que, de l’aveu même d’Olivier Véran, le projet «n’emporte pas l’adhésion d’une majorité de Français».

Mais des dissensions persistent au sein de LR, alimentées par une rencontre mercredi entre le député Aurélien Pradié et le leader de la CFDT, Laurent Berger.

L’élu du Lot refuse toujours de voter en l’état le texte «qui pénalise les travailleurs». Son intransigeance sur les carrières longues lui a récemment valu de perdre son titre de numéro 2 du parti.

Les syndicats veulent arrêter la raffinerie TotalEnergies de Feyzin Afficher plus Les syndicats FO et CGT de la raffinerie TotalEnergies de Feyzin (Rhône) ont proposé mercredi aux grévistes un durcissement de la grève, qui se traduirait par un arrêt de production, a-t-on appris de source syndicale. Comme l’ensemble des raffineries de France, celle de Feyzin est en grève avec pour l’instant un arrêt des expéditions de carburant, afin de protester contre le projet gouvernemental de réforme des retraites. «FO et CGT ont décidé de demander des consignes d’arrêt» à la direction de la raffinerie, a indiqué à l’AFP Hakim Belouz, délégué syndical central FO, premier syndicat de la raffinerie, qui a pris part à cette assemblée générale. L’arrêt d’une raffinerie, qui prend dans tous les cas plusieurs jours entre le début des opérations et l’arrêt effectif, peut être mis en œuvre de deux manières: par un blocage des expéditions de produits, qui, une fois que les bacs sont pleins dans la raffinerie, pose de toute façon la question de l’arrêt pour des raisons de sécurité, ou par une demande directe aux responsables du site parce que les grévistes le souhaitent. Pour le quart de mercredi après-midi, le vote s’est soldé par un résultat à 50/50 pour des consignes d’arrêt sur l’ensemble des secteurs de production, a indiqué M. Belouz, ajoutant que les équipes des quarts de nuit et du matin devaient encore être consultées pour avoir un résultat global. L’assemblée générale de l’après-midi ne comptait que 150 à 200 participants pour 600 salariés, selon lui. En revanche, la grève est toujours en cours ainsi que l’arrêt des expéditions de carburant. «Il va peut-être y avoir un changement de modalité», a conclu M. Belouz. Au cas où il y aurait une demande de ce type de la part des grévistes de Feyzin, la direction de la raffinerie devra alors se prononcer. Si elle refuse cette demande, «c’est un bras de fer et souvent, ça commence par des refus de relève», a expliqué à l’AFP Eric Sellini, coordinateur CGT pour TotalEnergies. «C’est-à-dire que ceux qui viennent prendre leur poste de travail et qui se déclarent grévistes ne rentrent pas dans l’usine et comme on est obligé de laisser des équipes pour la sécurité, ce sont les équipes à l’intérieur qui prolongent leur présence de deux, quatre, six, huit heures, on a vu jusqu’à 24 heures avant que la direction ne lâche», a-t-il conclu.

La cheffe du gouvernement espère en tout cas que le camp présidentiel se montrera uni. Ne pas voter la réforme serait «déloyal», a prévenu sur France Info la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, à l’intention des élus macronistes récalcitrants.

L’exécutif mise en outre sur l’accélération des débats qui ont repris au Sénat, avec un nouveau cadre réglementaire réduisant les prises de parole, ce qui n’a pas empêché la gauche d’exprimer sa colère.

La conférence des présidents du Sénat a dégainé un outil du règlement, l’article 42, qui permet de limiter le nombre de prises de parole, alors qu’il ne reste que quelques dizaines d’amendements à examiner avant le vote sur l’emblématique article 7, qui porte sur les 64 ans.

Le gouvernement espère ainsi obtenir rapidement une première victoire avec le vote par la chambre haute de l’ensemble du texte d’ici à la date butoir de dimanche. Devrait alors s’ensuivre une commission mixte paritaire réunissant plusieurs sénateurs et députés.

S’ils s’accordent sur un texte, l’adoption définitive de la réforme pourrait intervenir le 16 mars.

L’exécutif parie aussi sur un essoufflement du mouvement social.

«La France n’est pas à l’arrêt» comme promis par les syndicats et «on est très loin du record» que les syndicats «revendiquent», relativisait-on de source gouvernementale.

Les syndicats ont fait descendre dans la rue mardi 1er,28 million de manifestants selon la police, 3,5 millions d’après la CGT. Mais les taux de grévistes sont restés deçà des records, tandis que la circulation des trains et métro parisiens s’améliorait mercredi.

La circulation des trains restera encore «fortement perturbée» jeudi, selon la SNCF, mais celle des transports parisiens s’améliorera, selon la RATP.

Mercredi, des manifestations de moindre ampleur ont eu lieu en lien avec la Journée internationale des droits des femmes.

«Celles qui vont payer le plus de cette réforme, ce sont les femmes qui subissent le plus les carrières hachées et les contrats précaires», a lancé le leader des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon à Marseille, accusant le gouvernement d’être «complètement paumé».

Selon les secteurs, des blocages étaient en cours dans plusieurs grands ports d’après la CGT. Des routes ont été bloquées et, partiellement, plusieurs établissements d’enseignement à travers le pays.

La CGT-Chimie a affirmé que les expéditions de carburants étaient toujours bloquées à la sortie des raffineries, où le ministre des Transports, Clément Beaune, a menacé de faire intervenir les forces de l’ordre.

La navigation sur le Rhin a elle repris après l’intervention des forces de l’ordre contre le blocage de l’écluse EDF de Marckolsheim par une centaine de personnes protestant contre la réforme des retraites.

AFP

