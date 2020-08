Suisse – La Poste a envoyé près de 20% de colis en plus en juillet Le géant jaune a traité un volume de colis important au mois de juillet, notamment en raison de l’explosion du commerce en ligne. Face à cette hausse, il va investir 190 millions de francs dans des centres de tri régionaux.

Dès novembre, ces centres régionaux pourront traiter 200’000 colis par jour, permettant de soulager les grands centres. KEYSTONE

Le volume de colis traité par La Poste a légèrement diminué avec le déconfinement. Le géant jaune a toutefois traité entre 15 et 20% de paquet de plus en juillet qu’un an auparavant.

Au cours des mois de mars, avril et mai, les chiffres ont grimpé de 40%, d’une ampleur comparable à la période de Noël. Après la fermeture des magasins, les Suisses ont fait leurs achats en ligne. L’important volume a amené La Poste aux limites de ses capacités, indique-t-elle jeudi dans un communiqué.

La Poste a adapté ses processus afin de protéger le personnel. Les équipes ont travaillé par roulement. L’entreprise a recruté des collaborateurs sur une base temporaire.

Commerce en ligne

Le nombre de paquets envoyés par La Poste est en hausse depuis plusieurs années avec l’explosion du commerce en ligne. La Poste a déjà investi plus de 60 millions de francs dans des installations de transport supplémentaires et construit actuellement des centres de tri régionaux pour 190 millions de francs. Dès novembre, ces centres régionaux pourront traiter 200’000 colis par jour, permettant de soulager les grands centres.

Tout indique que 2020 sera une nouvelle année record pour le transport des colis. Le résultat d’exploitation devrait augmenter dans la foulée de 20% par rapport à l’année passée.

ATS/NXP