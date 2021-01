Suisse – La Poste a livré plus de 182 millions colis en 2020, un record Les postiers n’ont pas chômé en 2020. Durant l’année écoulée, le nombre de colis distribué a augmenté de 23,3% par rapport à l’année précédente. Cette forte progression est due, sans surprise, aux mesures prononcées contre le coronavirus.

Cette forte et rapide croissance des volumes de colis a représenté un défi majeur pour l’entreprise. Keystone

En livrant 182,7 millions de colis, les postiers ont atteint un record historique en 2020. Tout comme les années précédentes, le volume de lettres échangées a encore diminué.

La Poste n’a jamais distribué autant de colis que durant l’année 2020, annonce mardi un communiqué de la Poste. Elle a connu une augmentation de 23,3% par rapport à l’année précédente.

Défi majeur

Cette forte progression est imputée aux mesures contre le coronavirus, comme la fermeture des magasins et l’encouragement à rester chez soi, indique encore le communiqué. Les volumes de colis acheminés pendant la période précédant Noël ont été particulièrement importants: plus d’un million de colis par jour ont été livrés à partir du Black Friday, le 27 novembre 2020, relève la Poste.

Cette forte et rapide croissance des volumes de colis a représenté un défi majeur pour l’entreprise. Elle a créé 500 nouveaux postes et engagé 800 temporaires pour y faire face. Elle a aussi investi plus de 190 millions de francs dans son infrastructure

L’utilisation du courrier continue de diminuer mais reste importante. En 2020, 1706 millions de lettres ont été adressées, soit une diminution de 5,6% par rapport à 2019. Depuis 2010, le volume de courriers livrés a diminué d’environ 30%.

ATS