Renforcement de logistique – La Poste acquiert trois entreprises

La Poste continue de renforcer son réseau logistique. Le géant jaune a acquis avec effet au 1er janvier 2022 les entreprises de transport bâloise et allemande Stella Brandenberger Transporte et Hugger. Il s’est aussi emparé outre-Rhin de la société Logistic Center Villingen (LCV). Les montants des trois transactions ne sont pas dévoilés.

Établie à Pratteln, dans le demi-canton de Bâle-Campagne et en mains familiales, Stella Brandenberger Transporte emploie 77 salariés, précise mardi la Poste. La firme est spécialisée dans le transport national de conteneurs maritimes et permet de renforcer la position de la Poste en tant que partenaire logistique pour les petites et moyennes entreprises (PME).