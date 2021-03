Suisse – La Poste affiche un résultat 2020 en baisse La pandémie n’a pas épargné le géant jaune qui a clos l’exercice 2020 sur un bénéfice consolidé de 178 millions de francs, en recul de 77 millions par rapport à 2019.

La forte croissance du volume des colis n’a pas suffi à compenser les effets de la crise sur les autres unités de la Poste. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

La Poste a clos l’exercice 2020 sur un bénéfice consolidé de 178 millions de francs, en recul de 77 millions par rapport à 2019, a-t-elle annoncé jeudi. La pandémie ayant mis l’entreprise et toutes ses unités à rude épreuve, celle-ci se dit satisfaite du résultat.

Se montant à 272 millions de francs, le résultat d’exploitation (EBIT) a diminué de 178 millions. Dans l’ensemble, les effets de la crise ont grevé le résultat du groupe à hauteur de 139 millions.

La pandémie a accentué certaines tendances et lancé de nouveaux défis à l’entreprise. La Poste a ainsi distribué 23% de colis de plus qu’en 2019. Cet énorme volume et la perception d’importantes prestations d’assurance ont permis à PostLogistics de réaliser un résultat d’exploitation de 201 millions de francs, en progression de 73 millions par rapport à 2019.

La forte croissance du volume des colis n’a toutefois pas suffi à compenser les effets de la crise sur les autres unités de La Poste. La pandémie a en effet accéléré le recul du volume des lettres. Le nombre de missives adressées, en particulier, a diminué de 5,6% pour s’établir à 1,705 milliards.

Ressources réaffectées

PostMail a réalisé un résultat d’exploitation de 293 millions de francs. Malgré une diminution de 77 millions par rapport à 2019, elle est de nouveau l’unité qui a le plus contribué au résultat du groupe.

Pour décharger la logistique des colis, très sollicitée, La Poste a mobilisé les ressources normalement affectées au traitement du courrier. Cela a permis de traiter jusqu’à 150'000 minicolis par jour dans les centres courrier.

Toutes les unités touchées

Toutes les unités de La Poste ont subi les effets de la pandémie. RéseauPostal a enregistré un résultat d’exploitation de -105 millions de francs, soit une amélioration de 27 millions par rapport à 2019. Cette année-là, le résultat d’exploitation avait toutefois été grevé par la constitution d’une provision de 41 millions de francs.

Le résultat d’exploitation de PostFinance s’est lui établi à 161 millions, en baisse de 79 millions. Un recul dû à hauteur de 22 millions aux effets de la pandémie: les clients ayant nettement moins voyagé, les gains de change générés par les retraits en monnaie étrangère ainsi que par l’utilisation des cartes de crédit ont diminué.

L’essentiel du recul du résultat d’exploitation s’explique cependant par la persistance des taux d’intérêt négatifs et la diminution du résultat du négoce. Dans ce contexte, La Poste se félicite du débat ouvert par le Conseil fédéral sur l’avenir de PostFinance et sur la future conception et le financement des services de paiement relevant du service universel.

Swiss Post Solutions a de son côté conclu de nouvelles affaires à hauteur de 302 millions de francs, soit 93 millions de plus qu’en 2019. Toutefois, en raison d’effets de change et de pertes liées à la pandémie, son résultat d’exploitation a reculé de 7 millions de francs pour s’établir à 25 millions.

Moins de voyageurs chez CarPostal

Enfin, la pandémie a fortement affecté CarPostal, le Conseil fédéral ayant recommandé au printemps à la population d’éviter les transports publics.

Le nombre de voyageurs a nettement reculé, alors que l’entreprise a dû maintenir son offre de base. Sa perte d’exploitation a augmenté à 79 millions de francs, soit 55 millions de plus par rapport à 2019. L’essentiel de cette baisse du résultat (48 millions) est directement imputable aux effets de la pandémie.

Service universel

Cette dernière, avec les restrictions de la vie sociale et publique, a mis en évidence le «rôle majeur» de la Poste en tant que prestataire du service universel, souligne l’entreprise. Grâce à elle, les gens ont pu rester chez eux et ne manquer de rien en se faisant livrer leurs marchandises à domicile.

«Nous avons toujours pour objectif d’assurer un service universel d’excellente qualité dans tout le pays», affirme Urs Schwaller, président du Conseil d’administration, relevant la nécessité pour le Parlement d’ouvrir rapidement un débat sur ce que doit être ce service.

La Poste entend financer ce service universel par ses propres moyens. Elle a ainsi regroupé début 2021 les activités de la logistique des lettres et des colis pour dégager de nouvelles synergies. Selon Alex Glanzmann, responsable Finances, l’entreprise entend aussi investir dans «une communication numérique digne de confiance».

ATS