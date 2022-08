Entreprises à la traîne – Nouveau bulletin de versement: La Poste craint le chaos Nombre de firmes ne sont pas encore passées aux factures avec code QR. Or dès le 1er octobre, les anciennes ne seront plus acceptées comme moyen de paiement. Jorgos Brouzos Eva Novak

Bientôt plus possible: un client paie une facture avec un bulletin de versement rouge au guichet d’une filiale de La Poste à Zurich. KEYSTONE

En théorie, les consommateurs et consommatrices ne devraient s’occuper de rien lors du passage aux nouveaux bulletins de versement. En théorie. Car de nombreuses entreprises sont jusqu’à présent passées à côté du changement. Pourtant, le temps presse. À partir du 1er octobre, La Poste et les banques pourront uniquement traiter les nouvelles factures avec le code QR. Les bulletins de versement orange ou rouge habituels ne seront plus acceptés.