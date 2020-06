Restructuration fédérale – La Poste de Baulmes passe à l’as La mobilisation citoyenne du printemps 2019 n’aura pas suffi. Le guichet fermera en avril 2021. Frédéric Ravussin

Le 2 mai 2019, quelque 300 personnes s’étaient mobilisées pour sauver le bureau de poste de Baulmes. En vain. JEAN-PAUL GUINNARD

Les représentants de La Poste avouaient n’avoir jamais vu un tel soutien. Mais les 300 personnes mobilisées en mai 2019 n’auront pas réussi à sauver la poste de Baulmes. Elle fermera ses portes le 31 mars prochain, annonce le géant jaune.

Le lendemain, les habitants du village pourront effectuer leurs transactions postales auprès de la future filiale en partenariat implantée, non pas dans un commerce comme c’est souvent le cas, mais au sein de l’Administration communale.

L’Hôtel de Ville, nouvelle Poste

Ironie du sort, c’est donc à l’Hôtel de Ville, là où ils s’étaient regroupés pour manifester leur mécontentement, que les clients pourront réaliser leurs opérations postales. Il sera possible d’y déposer lettres et colis, de retirer des envois, d’acheter des timbres, de faire des paiements et de prélever de l’argent.

Selon La Poste Suisse, Baulmes n’échappe pas à la diminution régulière des volumes traités aux guichets. Depuis 2011, elle a enregistré un recul du nombre moyen de versements de 40%.