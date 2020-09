Distribution du courrier – La Poste teste la distribution à la carte, une fois par semaine La Poste teste une pratique inédite: les facteurs passent le jour de votre choix. Le syndicat dénonce un «mauvais signal». Sébastien Jubin

La Poste teste cette distribution dans deux communes du pays, dont Bassecourt (JU) en Suisse romande. VQH

Et si vous aviez la possibilité de recevoir votre courrier une seule fois par semaine, à la carte? Depuis le 1er septembre et jusqu’au 31 octobre, soit durant deux mois, les habitants de deux villages du nord de la Suisse, Bassecourt (JU) et Aesch (BL), peuvent décider du jour de livraison de leurs lettres. «Contribuez à façonner La Poste», c’est l’intitulé du tous-ménages distribué. Les habitants sont ainsi invités à choisir les jours de la semaine où ils reçoivent leur courrier.

«La participation à ce test de marché est purement facultative, note Nathalie Dérobert Fellay, porte-parole de La Poste. Nous cherchons à évaluer s’il existe un besoin et une demande de la clientèle. Ce besoin a été exprimé par plusieurs clients qui ne souhaitent plus, par exemple, recevoir d’envois contenant des objets fragiles dans leur boîte aux lettres lorsque leur entreprise ou leur magasin est fermé.»

Pour Syndicom et Dominique Gigon, responsable romande du syndicat, cette démarche ne convient pas dans la forme: «Les partenaires sociaux n’ont pas été consultés, ni même informés, de cet essai, alors même qu’il peut avoir des répercussions importantes. C’est un manque de transparence et un très mauvais signal. La Poste teste quelque chose qu’elle n’ose pas encore assumer complètement et publiquement.»

Un début de «trahison»?

Qu’en pensent les principaux intéressés, les habitants de Bassecourt? Face à cette phase-test du géant jaune, et même si elle est très limitée dans le temps, Roger, retraité, est remonté comme un coucou suisse: «Je trouve que cette proposition de La Poste est un début de trahison. Non, mais quoi encore? Déjà qu’ils ont supprimé presque tous les petits offices dans nos villages. Et maintenant, on ne verrait le facteur qu’une seule fois par semaine? Ce serait un drame.»

D’autres, à l’instar de Nathalie, se posent des questions juridiques: «Si la pratique se généralisait, je me demande si elle serait légale.» Par curiosité, l’habitante de Bassecourt a accepté l’offre pour voir comment ça fonctionne. Et alors, c’est bien? «Alors c’est sûr que ça économise les allers-retours vers la boîte aux lettres. Et on ne craint pas de recevoir les factures six fois par semaine mais une seule fois», ironise-t-elle gaiement.

«Franchement, nous ne voyons pas d’avantage pour le client, poursuit Dominique Gigon. Il suffit à celui qui ne veut pas relever son courrier tous les jours de ne pas le faire. Et attendre que les lettres s’accumulent dans sa boîte quelques jours.» Pour la syndicaliste, l’unique avantage pour le distributeur est de réduire la desserte dans certaines localités, diminuer le nombre de jours de distribution et donc baisser les coûts.

Trois chiffres pour contextualiser Afficher plus 2/ Durant deux mois, soit jusqu’au 31 octobre 2020, les habitants de Bassecourt (JU) peuvent choisir le jour de distribution de leur courrier lors de cette phase test mise en place par La Poste Suisse. 5/ Au sens de la loi fédérale sur La Poste, la livraison du courrier est un service universel. Donc légalement, il doit être distribué au moins cinq jours sur sept. 3500/ C’est le nombre d’habitants de Bassecourt. La localité-test dénombre environ 1300 ménages privés.

Se dirige-t-on vers une généralisation dans les villages de taille moyenne? Nathalie Dérobert Fellay s’en défend: «Non, ce n’est pas prévu à ce stade. Avec ce test de marché à petite échelle, La Poste souhaite déterminer si une gestion facultative des jours de distribution des lettres apporte une valeur ajoutée aux clients, à l’image de l’offre déjà existante pour la distribution des colis.»

Et la mission de service public du géant jaune? «Cette prestation a pour objectif de compléter l’offre de distribution en tant que service axé sur la commodité pour le client et ne constitue en aucune manière une suppression des prestations de service universel au niveau national.»

Respecter la loi

La conseillère aux États Marianne Maret (PDC/VS) est membre de la Commission des transports et des télécommunications. Elle se déclare surprise par la démarche de La Poste, car celle-ci implique le non-respect de la loi sur La Poste, laquelle prévoit que la distribution se fasse au minimum cinq jours sur sept et que le courrier A parvienne aux gens dans les vingt-quatre heures.

«Les personnes âgées qui attendent le facteur avec impatience et les régions peu peuplées seraient les premières prétéritées» Marianne Maret, conseillère aux États (PDC/VS)

«J’ai l’impression que ces essais pilotes ont été mis en place avec une certaine discrétion qui me laisse songeuse. En généralisant cette pratique, on tendrait à vider de son sens la notion de service public. Ce serait dramatique. Les personnes âgées qui attendent le facteur avec impatience et les régions peu peuplées seraient les premières prétéritées», souligne la Valaisanne. Le géant jaune répond qu’il respecte les dispositions légales en vigueur et garantit le service universel. Cela va de la distribution des lettres et colis ainsi que des journaux en abonnement au moins six fois par semaine.

Une chose est certaine, du moins à ce stade: une fois le test achevé, dès le 1er novembre, la distribution sera à nouveau effectuée du lundi au samedi à Bassecourt et à Aesch.