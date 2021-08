Résultat semestriel de la Poste – La Poste va augmenter le tarif du courrier A et B La Poste a clos le premier semestre 2021 avec un bénéfice consolidé de 247 millions de francs. Elle augmentera le tarif des lettres du courrier A de 10 centimes et celui des lettres du courrier B de 5 centimes à partir de janvier 2022.

La Poste a enregistré une hausse du bénéfice de 217 millions au premier semestre. Elle s’explique par la croissance du volume des colis et par le fait que la pandémie de Covid-19 et le confinement avaient pesé en 2020. Le prix des lettres augmentera toutefois dès 2022. (photo d’illustration). KEYSTONE/ANTHONY ANEX

La Poste a clos le premier semestre 2021 avec un bénéfice consolidé de 247 millions de francs. Par rapport à l’exercice précédent, le bénéfice a progressé de 217 millions. Le prix des lettres augmentera dès 2022, celui des colis reste inchangé.

En accord avec le Surveillant des prix, la Poste augmentera le tarif des lettres du courrier A de 10 centimes et celui des lettres du courrier B de 5 centimes à partir de janvier 2022. Il s’agit de la première augmentation du prix des lettres depuis 18 ans.

Le prix des colis restera inchangé. La Poste laisse ces prix inchangés afin de soutenir les entreprises suisses dans cette période économiquement difficile, dit-elle.

Bénéfice stable

L’amélioration du résultat s’explique principalement par la croissance du volume des colis, mais aussi par le fait que la pandémie de Covid-19 et le confinement avaient lourdement pesé sur celui du premier semestre 2020, a annoncé jeudi la Poste.

Si le bénéfice consolidé a progressé de 217 millions entre 2020 et 2021, il est toutefois resté relativement stable par rapport au premier semestre 2019 – le dernier exercice avant la pandémie.

La reprise observée au premier trimestre s’est ainsi confirmée. Ce résultat semestriel réjouissant montre qu’après un exercice 2020 très exigeant, la Poste tient de nouveau le bon cap, ajoute-t-elle.

Les produits d’exploitation ont atteint 3630 millions de francs, en hausse de 7,2%. Le résultat d’exploitation (EBIT) s’est élevé à 249 millions, soit une augmentation de 188 millions.

La nouvelle unité Services logistiques a réalisé un résultat d’exploitation de 265 millions de francs, en hausse de 58 millions par rapport à l’exercice précédent. Ce bon résultat s’explique principalement par la croissance continue du volume des colis, qui a atteint 15,8% par rapport à l’exercice précédent.

Boom du commerce en ligne

Cette croissance est due au boom persistant du commerce en ligne ainsi qu’au changement de comportement des clients, qui s’est encore accentué à la suite du durcissement des mesures de lutte contre le coronavirus, début 2021. Les gens passent de plus en plus de commandes en ligne et se font livrer les marchandises à domicile par la Poste.

De janvier à fin juin 2021, la Poste a distribué 105 millions de colis, contre un peu plus de 90 millions durant la même période de l’exercice précédent. S’inscrivant aussi à la hausse, le volume des journaux et des envois publicitaires en Suisse ainsi que celui du courrier international ont également contribué à l’amélioration du résultat de l’unité. Quant au recul de 0,9% des lettres adressées, il est moins marqué que les années précédentes.

Enfin, l’augmentation du résultat d’exploitation du premier semestre 2021 s’explique aussi par le fait que, contrairement à celui de l’exercice précédent, il n’a pas été grevé par la constitution de provisions.

ATS

