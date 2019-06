La «poubelle du canton» crie son ras-le-bol

L’image est parfaite, on ne pouvait que l’utiliser pour planter le décor. Dans le ciel parsemé de cumulus, une vingtaine d’oiseaux de proie tournoie avec insistance, attirés par les mulots que la faucheuse a subitement mis à nu. Ça fait sourire jaune Yves Gubinelli, président de l’association Daillens-Oulens et sa région, Face à quel vent?: «Vous savez pourquoi ils sont tous là?, lâche-t-il en désignant les rapaces. Parce que sous ces champs, il y a du fric.»

Nous sommes sur le site de la future décharge de La Vernette, 430'000 mètres carrés entre Daillens et Oulens-sous-Échallens, un après-midi de mai. L’air est doux, ça sent l’été et l’herbe coupée, on en oublierait presque le bourdonnement de l’autoroute A1, qu’enjambe un pont situé à côté des champs. On tente un exercice de projection: La Vernette, 2040, les camions qui vont et viennent, charriant des scories de l’usine d’incinération Tridel (type D) et des matériaux d’excavation de chantiers pollués (type E) destinés à être enfouis à l’abri de casiers. Un peu plus au sud, une Station d’épuration des eaux (STEP), financée par l’entreprise Orllati, futur exploitant de la décharge.

Un marché important

Pour le groupe de Bioley-Orjulaz, l’intérêt financier est considérable: la réaffectation de sites industriels, dans laquelle Orllati s’est notamment spécialisé, engendre quantité de déchets pollués. Selon le magazine «Bilan», leur prise en charge coûte cinq ou six fois plus cher que celle des matériaux non souillés. Au total, le marché des déchets de chantier romand pèserait quelque 260 millions de francs par an.

Le plan d’affectation cantonal (PAC) relatif au projet de La Vernette, mis à l’enquête jusqu’au 12 juin dernier, a suscité de vives contestations dans la région. Selon le Canton, 1106 opposants sont sortis du bois, par le biais de 68 oppositions – certains s’étant regroupés. En mars, ils étaient 92% de participants à se prononcer contre la décharge lors d’un vote populaire à Daillens, où la Commune elle-même a fait opposition. Et au mois de mai, 93% des votants ont exprimé leur rejet du projet à Oulens.

De nombreux opposants sont déterminés à aller jusqu’au Tribunal fédéral, assure Lucy Clavel, qui a contribué à regrouper des propriétaires d’Oulens contre la décharge.

Pourtant, ces déchets, il faut bien les stocker quelque part, non? D’après le Canton, qui invoque la clause du besoin, il y a urgence à ouvrir les deux décharges de type D et E prévues dans le Gros-de-Vaud ainsi qu’à Grandson: les sites actuels accueillant les scories des usines d’incinération arrivent au bout de leurs capacités, et la quantité de déchets de chantier pollués devrait augmenter ces prochaines années, notamment en raison de la densification des constructions sur des friches industrielles.

«Le grenier de la Suisse»

Pourquoi ne pas parquer ces déchets dans le Gros-de-Vaud, près des rails, entre l’autoroute, l’Installation de stockage de déchets stabilisés (ISDS) qui accueille déjà des matériaux fortement pollués à Oulens, La Poste et ses camions, Cridec, chargée du traitement de déchets spéciaux dans la commune voisine d’Éclépens… En langage policé, on appelle cela un «pôle d’écologie industrielle». Mais dans la région, on lui préfère l’expression «poubelle du canton». «L’État a l’impression qu’il peut déverser n’importe quoi ici, se désole Alexandra Gubinelli, occupée à surveiller des enfants sur la place de jeux de Daillens. Nous, on veut défendre ce village où il fait bon vivre.»

Une habitante, épouse d’agriculteur, nous reçoit dans sa cuisine immaculée. Elle requiert l’anonymat. Selon elle, les paysans de la région «ne parlent pas ouvertement» du projet, d’autant plus que certains ont cédé aux avances d’Orllati en signant des contrats pour qu’il puisse exploiter les terrains. «Ce qui me fait le plus mal, c’est de voir cette belle terre à blé souillée. Autrefois, nous étions le grenier de la Suisse.» Comme plusieurs autres agriculteurs du coin, son mari prendra prochainement sa retraite. «On sent un gros ras-le-bol, précise une autre femme de paysan. Notre famille a déjà énormément souffert de la construction de l’autoroute. Et à chaque fois que je passe entre Bettens et Bioley-Orjulaz, où Orllati s’est implanté, les larmes me montent aux yeux. On en a marre de lutter.»

«Éoliennes, la goutte d’eau»

Pour Lucy Clavel, retraitée de l’enseignement hyperactive, dont la famille est installée à Oulens depuis 1317, il est hors de question que la région rempile. Géographe de formation, elle a déjà participé à la lutte contre l’installation de dix éoliennes, qui a mené à l’abandon du projet en raison du refus massif des habitants exprimé lors d’un vote consultatif. «Ces éoliennes, c’était déjà la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, se souvient-elle. Le projet a été mis au placard le 9 juin 2013. Sur le moment, on a trouvé bizarre que les autorités déclarent forfait aussi rapidement. On a compris après coup qu’il se préparait autre chose.»

L’«autre chose» est mise sur la place publique une année plus tard, en mai 2014, lors d’une séance du Conseil communal de Daillens. Le syndic, Jean-Yves Thévoz, révèle alors que les autorités locales et cantonales planchent sur un projet de décharge bioactive, pour accueillir les scories des usines d’incinération, selon un article publié alors dans «24 heures». Une vieille rengaine: en 2001 déjà, il était question pour les services de l’État d’ouvrir une décharge bioactive contrôlée à Oulens, dans la prolongation de l’ISDS. Le projet était en concurrence avec deux autres terrains, à Lausanne et à Mathod. Mais en 2005, un rapport géologique dévoilait l’existence d’une faille sous le site d’Oulens, qui était abandonné dans la foulée.

Occupées à surveiller les enfants qu’elles accueillent durant la journée, Alexandra Gubinelli et Véronique Cocho sont inquiètes pour l’avenir de Daillens. «L’État a l’impression qu’il peut déverser n’importe quoi ici», souligne Alexandra Gubinelli.

Lorsque la décharge revient sur le devant de la scène en 2014, un nouvel acteur a fait son entrée. Il s’agit du Groupe Orllati, qui a adopté depuis peu la couleur turquoise visible aujourd’hui sur les camions et les chantiers aux quatre coins du canton. Selon des documents versés au Registre foncier, l’entrepreneur de Bioley-Orjulaz avait signé en mars 2013 déjà, alors que tous les regards étaient tournés vers les éoliennes, une convention avec au moins l’un des quatre propriétaires des terrains de La Vernette (lire encadré ci-contre). Si l’emplacement en question figure alors sur la liste des nombreux «sites analysés» pour l’implantation d’une décharge bioactive répertoriés dans le plan cantonal de gestion des déchets de 2008, l’entier du site n’est pas encore formellement identifié comme «le» lieu prioritaire pour une décharge de type D et E. Il le deviendra suite à «une analyse comparative des sites réalisée fin 2013 et courant 2014», précise Sébastien Beuchat, directeur des Ressources et du patrimoine naturel.

Dans un domaine où il n’y a pas de mise au concours, la question des échanges d’informations entre le département et les exploitants privés est cruciale. Interrogée dans ces colonnes en mars, Jacqueline de Quattro déclarait que «le Canton planifie les sites avec la bonne volumétrie. Derrière ces sites, il y a des propriétaires privés. Or, une fois que tous les éléments sont réunis pour un site comme La Vernette, par exemple, il se trouve qu’Orllati avait déjà les droits acquis auprès des propriétaires. De fait, il a le droit de développer ce projet.»

«Un triangle d’or»

Entre 2007 et 2010, 23 secteurs favorables à l’implantation d’une décharge de type D et E ont été répertoriés dans le canton de Vaud. Comment le groupe a-t-il pressenti que La Vernette serait désignée par l’État comme «le» site prioritaire? «De 2007 à 2010, nous ignorions tous les projets du Canton, répond la directrice de la communication d’Orllati, Véronique Chaignat. Notre première intention était d’exploiter une décharge de type A ( ndlr: matériaux d’excavation non pollués) sur ce site. Les études ont ensuite mis en évidence que le terrain avait les caractéristiques pour une décharge de type D/E.»

Reste qu’à Daillens et à Oulens, de nombreux habitants affichent leur méfiance envers l’État, qu’ils soupçonnent de favoriser des intérêts privés au détriment de l’intérêt général. Le fait que les travaux de forage aient été effectués par une entreprise en mains d’Orllati n’arrange pas les choses, même si «les données géologiques et l’interprétation qui en découle ont été recueillies et fournies par un bureau spécialisé indépendant de l’entreprise», relève Sébastien Beuchat.

La prise de position marquée d’un collaborateur du département en faveur du groupe de Bioley-Orjulaz lors de séances publiques dans la région (lire «24 heures» du 29 mars) est également sur toutes les lèvres. «Pour Orllati, l’enjeu financier est énorme, d’autant plus que la durée d’exploitation est estimée à 30 ans, relève Yves Gubinelli. Après Bioley et la gravière de Bettens, si ce projet de pôle géo-industriel voit le jour, l’entreprise Orllati aura un triangle d’or dans notre région, et nous toutes les nuisances qui en découlent.» (24 heures)