Le Bouveret – La première du Vibez Festival définitivement annulée La rencontre ce mercredi entre les autorités, qui invoquent des questions de sécurité, et les organisateurs du raout de rap prévu du 9 au 11 septembre n’a rien donné. Un plan B est à l’étude, des poursuites envisagées. Karim Di Matteo

Le festival prévoyait des têtes d’affiche telles que Gims, Naps et Soso. DR

Les rappeurs Maître Gims, Naps et Soso Maness ne viendront pas au Bouveret du 9 au 11 septembre. La tenue de la première édition du Vibez Festival n’est définitivement plus à l’ordre du jour. La séance de la dernière chance qui s’est tenue ce mercredi après-midi entre les représentants de la Commune de Port-Valais et trois des organisateurs assistés d’un avocat n’a pas permis d’esquisser une solution.