Signé Lausanne – La première école de House Dance fait sa rentrée Fabrice Nkombo et Nathalie Roggo viennent d’ouvrir l’école de danse Fana, où ils proposent des cours de House Dance. Un style qui commence à se faire une place en Suisse. Sonia Imseng

Fana space, le nouveau studio de danse à Lausanne, propose de nombreux cours de House Dance. Ici, Nathalie Rogger et Fabien Nkambo, les deux fondateurs, en plein cours. Florian Cella

À Georgette, un nouveau studio de danse vient d’ouvrir ses portes. Dans cette école, on apprend avant tout la House Dance, qui rassemble de plus en plus d’adeptes en Suisse. Nathalie Rogger et Fabien Nkambo, alias Nalita et Faboo, sont à la tête de ce nouveau lieu, baptisé Fana space.

Ce mardi, le tout premier cours de House a lieu en fin d’après-midi. Un peu moins de dix jeunes filles sont présentes. La majorité a déjà suivi des cours à Deekay, une école de danse où Nalita a travaillé pendant dix ans. «Un, deux, un, deux», les pieds de la prof et de ses élèves commencent à se mettre en mouvement, avant d’être suivis par tout le reste du corps. C’est parti pour une heure de cours.

La salle n’est pas très grande, mais elle sent le neuf, tout a été refait. «Ça devait être ni trop grand, ni trop petit», commente Nalita. «On voulait se sentir comme à la maison», ajoute Faboo.

La House est une musique et une danse, apparue dans les années 80 à l’intérieur de clubs de Chicago et de New York. La musique s’inspire du disco et ses pionniers sont issus de la communauté noire, gay et ouvrière. Autant de minorités qui se retrouvaient pour danser loin des préjugés et de la réalité du quotidien.

Ici, des ateliers pour les personnes en situation de handicap sont également proposés. Tout comme des cours de danses classiques, un clin d’œil à l’ancienne école qui se trouvait dans ces mêmes locaux durant près de 40 ans, et où Nalita a commencé ses premiers pas de danse à l’âge de 4 ans.

«Partage, liberté, plaisir»

Avant ce projet, les deux danseurs – qui forment un couple – donnaient déjà des cours en duo, un peu partout dans le monde. Et ils ont chacun remporté de nombreux prix, en Suisse et à l’international, comme lors de plusieurs sélections du championnat du monde de danse urbaine, Juste Debout.

Une belle complicité règne entre les deux trentenaires, heureux de partager leur passion lors de cette toute nouvelle aventure. Et transmettre des valeurs qui vont au-delà de la danse: «Partage, liberté, plaisir et surtout pas de jugement».

