Transition énergétique – La première éolienne vaudoise est née Il était un peu plus de 9h ce lundi 31 juillet quand la première des six éoliennes du plus vieux projet vaudois a été achevée au Mont-des-Cerfs de Sainte-Croix.

Le «hub» constitué du rotor et de trois pales est presque arrivé à la hauteur souhaitée. Encore quelques minutes et la construction de la première éolienne vaudoise sera achevée au Mont-des-Cerfs, sur la commune de Sainte-Croix. KEYSTONE

Qu’on y soit résolument favorable ou farouchement opposé, le 31 juillet 2023, à 9h passés de quelques minutes, restera en mémoire comme un moment historique: douze ans après la mise à l’enquête du projet, un rotor et les trois pales d’une hélice sont venus s’arrimer délicatement au sommet d’un mât culminant à 96 mètres du sol. Au Mont-des-Cerfs, sur les hauts de Sainte-Croix, la construction de la première éolienne vaudoise est achevée.

La symbolique et l’image – blanche sur fond d’azur – sont fortes. Comme la prouesse technique nécessaire à cette opération matinale, même si repoussée de plusieurs dizaines de minutes en raison des conditions météo. C’est que rien ne doit être laissé au hasard pour élever d’une centaine de mètres dans le ciel jurassien les 66 tonnes de cette pièce. Or, dans une région justement choisie pour sa ventosité, la fenêtre de tir est étroite. «On ne peut pas se permettre de se lancer dans cette étape si le vent est supérieur à 7 m/s», explique Gaël Géraud, responsable du chantier pour la société Enercon.

Attente matinale

Alors il a fallu s’armer de patience, contempler le soleil poignant derrière les sapins tout en écoutant le carillon champêtre des cloches des vaches, jusqu’à ce que l’immense grue ne se mette en mouvement, soulevant centimètre par centimètre le rotor et ses trois pâles, longues de 41 mètres chacune.

Il est 8 h 16, Gaël Géraud et Florence Schmidt, cheffe du domaine éolien de Romande Energie, retiennent leur souffle. Quant aux regards de la trentaine de badauds venus assister au spectacle, ils convergent vers un seul et même point: le câble de la grue qui se tend. Dix minutes plus tard, c’est indéniable, la charge a quitté le plancher des vaches. À 8 h 49, le «hub» est à hauteur voulue et toise la nacelle de l’éolienne. Ne reste plus qu’à réussir l’assemblage. «À ce niveau-là, on est au millimètre. ça peut prendre entre 5 minutes et deux heures», avait prévenu Gaël Géraud une heure et demie plus tôt.

«C’était un vrai défi. On avait une heure pour le réaliser. On l’a tenté et on l’a réussi.» Gaël Géraud, responsable du chantier pour la société Enercon

Il faudra vingt-cinq minutes pour que les deux pièces de ce Meccano géant ne fassent plus qu’un. Et que le responsable de chantier ne relâche un peu la pression: «C’était un vrai défi. Pour passer le hub en phase verticale, placer les pâles hors vent et hisser l’ensemble, on avait une heure. On l’a tenté et on a réussi.»

À côté de lui, Florence Schmidt sourit aussi. «On vient d’assister à l’aboutissement de 25 ans de procédures administratives et de 15 ans de travail pour nous à Romande Energie, qui avons pour mission de décarboner la Suisse romande.»

«Des artistes»

Tout autour du site, les curieux n’ont pas non plus perdu une seconde de l’événement. «C’est impressionnant, les gens de ce chantier sont de vrais artistes», s’exclame cet habitant de Bullet. S’il était dès le départ favorable au projet, d’autres ne l’étaient pas. Et ne le sont toujours pas à en croire les banderoles «Non aux éoliennes» qui fleurissent encore alentour.

Pourtant, Romande Energie l’affirme: les choses se sont apaisées depuis le début du chantier en octobre 2021. La cohabitation est désormais bonne. «Le contexte énergétique y a sans doute participé, mais plusieurs personnes nous ont confié qu’elles pouvaient accepter ce projet, après avoir vu avec quel soin il est mis en place», souligne Florence Schmidt.

Fonctionnel en novembre?

Ces prochains jours, les deux autres éoliennes du Mont-des-Cerfs, puis les trois dressées à la Gittaz-Dessus seront complétées. Et si tout va bien, le site sera opérationnel en novembre. Production prévue? De quoi alimenter en électricité 6000 ménages. «Pour atteindre les objectifs fixés par la Confédération, il faudra aussi passer par une sobriété de consommation», conclut la cheffe du domaine éolien de Romande Energie.

