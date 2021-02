Course tronquée – La première fausse note des Mondiaux Loïc Meillard a été médaillé de bronze du premier géant parallèle de l’histoire aux championnats du monde. Ugo Curty Cortina d'Ampezzo

Loïc Meillard a été désavantagé par des parcours inégaux et un règlement incompréhensible. Keystone

Même le ciel, voilé pour la première fois depuis longtemps, n’était plus à la fête mardi dans les Dolomites. Le premier géant parallèle de l’histoire des championnats du monde de ski n’a pas eu le succès escompté. La compétition a été pensée sous la forme d’un duel où deux concurrents s’élancent côte à côte sur des tracés similaires, ou presque. «C’était la course la plus injuste de ma carrière», a ragé Federica Brignone. La star italienne a été la voix la plus virulente.

Drôle d’ambiance sur le podium

«Fede» n’a pas hésité à interpeller Michel Vion, membre du Conseil de la Fédération internationale de ski (FIS), qui tentait péniblement de justifier le règlement en vigueur à la presse francophone. Juché sur la terrasse VIP, le Français n’en menait pas large face à la coureuse tricolore qui est parfaitement bilingue. «Si les choses ne changent pas, je ne disputerai plus jamais cette discipline», a-t-elle ensuite lancé aux journalistes.