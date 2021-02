Lacustres à l’Unesco depuis 10 ans – La première fouille subaquatique a eu lieu à Morges au XIXe En 1854, le géologue Adolphe Morlot explore des pilotis repérés dans le Léman, en compagnie de deux savants. Depuis, le canton de Vaud a livré une centaine de sites. Natacha Rossel

La fouille de 1854 à Morges. Bernisches Historisches Museum, Berne. Photo: Stefan Rebsamen

Un homme équipé d’un drôle de casque, d’une pioche et d’un filet s’aventure sous l’eau, marche entre des pilotis, entouré de poissons. À la surface, deux autres personnages s’affairent sur une barque. Un dessin de 1854 documente la première plongée archéologique dans le Léman par Adolphe Morlot, géologue de 34 ans enseignant à l’Académie de Lausanne. Deux savants l’accompagnent: Frédéric Troyon, 39 ans, conservateur de Musée des antiquités et Auguste Forel, 41 ans, membre de l’illustre famille d’historiens et naturalistes. La scène se déroule le 24 août, à l’emplacement où des pilotis avaient été repérés trois mois auparavant.