Inédit dans le Gros-de-Vaud – La première Mum’s party a vite fait le plein Plus de 100 mamans se sont inscrites au premier événement imaginé spécifiquement pour elles par le Boussens Espace Loisirs. Sylvain Muller

Le 11 mars à Boussens, une bonne centaine de mamans s’éclateront sans peur d’être draguées ou jugées. Getty Images/iStockphoto

«Ne nous faites pas de publicité, il n’y a plus de place!» Habitante de Boussens, dans le Gros-de-Vaud, maman et membres du comité du Boussens Espace Loisirs (BEL), Joëlle Schulé-Maran ne pensait pas que son idée de Mum’s party aurait autant de succès. En deux mois, uniquement par le bouche-à-oreille et les partages par messages ou via les réseaux sociaux, quelque 120 participantes se sont inscrites à la première édition de ce nouvel événement destiné aux mamans de tous âges.

Qu’est-ce que cette manifestation? Une fête entre femmes où nous allons nous sentir libres de chanter, de danser et de nous amuser. En résumé de nous éclater, tout en nous faisant chouchouter. Et surtout, tout cela en pouvant nous coucher à une heure compatible avec notre vie de famille, soit aux alentours de minuit!

D’où vous est venue l’idée? D’abord, lors d’une boum pour les enfants organisée par le BEL, j’ai réalisé que cette ambiance me manquait tellement. Mais partir en boîte à minuit n’est plus quelque chose d’envisageable dans ma vie actuelle. J’ai ensuite découvert une énergie complètement dingue en participant avec 200 autres femmes à des ateliers des Fabuleuses au foyer (ndlr: une communauté d’aide, de partage et de développement personnel dédiée aux mamans). Et j’ai alors réalisé que, quand il n’y a pas d’homme dans la salle, il n’y a plus aucun enjeu de séduction et on peut être complètement qui on est.

À qui s’adresse cette soirée? À toutes les mamans au sens large, depuis la femme qui essaie de tomber enceinte jusqu’à celle dont les enfants ont quitté la maison depuis bien longtemps. L’écrasante majorité des inscrites ont toutefois entre 25 et 50 ans.

Y aura-t-il d’autres éditions? On l’espère très fortement! Mais avec les cinq autres membres du comité, on va déjà voir comment se passe la première et comment on va vivre et gérer tout ça le 11 mars prochain!

