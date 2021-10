Petite enfance – «La première musique qu’on entend dans sa vie, il faut qu’elle soit belle» Trois Vaudois – un musicien, un ingénieur, un designer – se sont associés pour créer BAM, une boîte à musique pédagogique Swiss made et écolo. Rencontre. Gregory Wicky

Les trois concepteurs de la BAM, avec leur création. De g. à dr: Jean-Luc Denisart, Juan Buti, Antoine Cahen. Florian Cella

Posé sur la table devant ses trois géniteurs, l’objet intrigue. Une petite bouée verte, ronde comme un visage, un bouton rouge à la place du nez. Pressez-le, et la machine libérera les mélodies pures et délicates d’une boîte à musique.

«Chaque note a été enregistrée sur une vraie boîte à musique haut de gamme, avant d’être rejouée, explique Juan Buti, professeur au Conservatoire de la Riviera et père spirituel de cette BAM. Le volume est doux, juste ce qu’il faut pour qu’un petit enfant s’endorme.»

Poids lourds du design

Le trio de créateurs est complété par Jean-Luc Denisart, ingénieur, et Antoine Cahen, designer. La paire collabore depuis vingt ans et pèse lourd dans le design industriel suisse: elle a conçu les machines Nespresso à insertion de capsules par le haut, celles qui ont permis à la marque de conquérir le monde.

Derrière l’aventure commerciale, une envie partie d’un constat simple: «Tous les nouveau-nés reçoivent un doudou et une boîte à musique, reprend Juan Buti. Mais la plupart du temps, ce sont des bouts de plastique qui sonnent mal, faux, trop fort. La première musique qu’on entend dans sa vie, il faut qu’elle soit belle! Quand j’ai eu mon fils, j’ai réalisé qu’on ne trouvait rien dans le commerce qui soit bien fait et éducatif. C’est ce qui nous a lancé.»

Pour développer l’oreille musicale dès le plus jeune âge, les six morceaux de 2 minutes que contient la BAM ont été choisis pour l’intervalle de leurs premières notes, selon la technique pédagogique d’Edgar Willems. De «Frère Jacques» (qui illustre l’intervalle de seconde) au «Nocturne Op. 9 No. 2» de Chopin (la sixte), les arrangements sont simples mais extrêmement soignés, avec des contrepoints harmoniques tout en finesse.

L’unique bouton lancera une chanson de manière aléatoire. Pas de chichi. La prise USB-B, qui ne sert qu’à la recharge, est cachée derrière la lanière. «On aurait pu imaginer un système qui permette de downloader d’autres musiques, mais on voulait vraiment quelque chose de minimaliste, relate Antoine Cahen. C’est presque inhibant de se dire qu’on design le premier objet qu’un enfant va toucher, après peut-être sa lolette. On a fait en sorte qu’il soit le plus facile possible à saisir, et visuellement tout simple, comme un logo.»

Swiss made

Au toucher, l’objet est étonnamment doux. Le moulage est réalisé en Biomine, une sorte de plastique sans pétrole associant des éléments végétaux et minéraux, 100% recyclé. «Les 1000 premières boîtes ont été produites à la Haute École d’ingénierie et d’architecture de Fribourg, précise Jean-Luc Denisart. Pour nous, il était vraiment important de faire un produit local. Une partie de l’électronique (conçue par Sdataway, à Châtel-Saint-Denis) vient inévitablement de Chine, mais sinon tout est Swiss made.»

Pour l’heure, 1000 exemplaires de la BAM ont été produits. On les trouve à 59 francs dans des boutiques spécialisées*, comme Nature & Découverte ou Vivishop.

