Spartan Race à Sainte-Croix – «La première récompense, c’est de s’être dépassé» Des milliers de personnes ont afflué à Sainte-Croix samedi pour participer à la 2e édition d’une course d’obstacles hors norme, la Spartan Race. Alice Caspary

Sainte-Croix, 17 juin. Le départ des coureurs de la Spartan Race: ils auront besoin d’endurance, de force physique et de dextérité. Jean-Paul Guinnard

Le long de la route des Rasses, la file indienne de voitures n’en finit pas. Elle donne un avant-goût de la foule regroupée à Sainte-Croix en ce samedi 17 juin, où des milliers de sportifs se sont donné rendez-vous pour la 2e édition de la Spartan Race. Dans cette course mêlant trail, obstacles et endurance, la valeur du dépassement de soi règne sur des parcours hors des sentiers battus, allant de 5 à 10 km. Et si les difficultés sont multiples, comme s’adapter au terrain ou porter des charges, la motivation première est claire: il s’agit d’un défi personnel.