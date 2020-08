Le monde d’avant… Le monde d’après… L’épidémie de Covid-19 a créé dans nos têtes une césure. Le virus aurait fait basculer nos sociétés dans un après qu’on peine à distinguer encore. Le monde sera-t-il plus solidaire? Plus sobre? Plus sain? Plus pacifique? Nous verrons plus tard l’ampleur des mutations. Reste que l’école, parce qu’elle constitue un pilier pour tous, n’échappe pas à ce désir de basculement. Et maintenant que la rentrée scolaire approche, le tout est de savoir si elle sera l’occasion de faire un pas vers le changement. À quoi ressemblerait l’école d’après?

Avant les grandes vacances, les nécessités de la lutte contre le sale virus ont forcé l’institution scolaire à enseigner à distance alors qu’elle n’y était pas prête. Une expérience grandeur nature, sur fond d’angoisse mondiale. Aujourd’hui, du haut en bas de la pyramide scolaire, tout le monde semble d’accord pour en faire un constat d’échec.

La crise sanitaire a révélé les inégalités partout, quand elle ne les a pas creusées. L’école, en se réduisant à l’ersatz d’elle-même, a participé à approfondir le fossé qu’elle veut combattre. Malgré elle, elle a affaibli les faibles.

L’heure est à la préparation sanitaire de la rentrée. La chorale latine des autorités scolaires dit qui doit porter un masque. Il y aura d’abord une exigence de discipline dans la vie scolaire. La politique viendra ensuite. Dans le canton de Vaud, il faudra attendre une dizaine de jours pour savoir quelle est celle de la conseillère d’État socialiste, lorsqu’elle présentera publiquement les orientations de sa première rentrée de l’école d’après.

Les représentants des enseignants mettent sur la table l’exigence du rattrapage, ils veulent lutter contre le décrochage, renforcer le soutien. Ils ont le pragmatisme de ceux qui sont au front.

Pourtant, les attentes dépassent la seule réparation des dégâts du printemps 2020. Comment la ministre va-t-elle tirer profit du virus pour orienter l’école en direction des idéaux d’égalité qu’elle proclame, sans provoquer une guerre scolaire?