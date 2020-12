Ski de fond – La première victoire de Nadine Fähndrich! Nadine Fähndrich a remporté la première épreuve de Coupe du monde de sa carrière. La Lucernoise de 25 ans s'est imposée lors du sprint en style libre à Dresde, en Allemagne. Sport-Center

Nadine Fähndrich s’est imposée devant Sophie Caldwell Hamilton. Keystone

Après cinq podiums au niveau planétaire, dont deux en sprints par équipes et un sur 10 km en février 2019 à Cogne (It), la Suissesse a touché le gros lot en ex-Allemagne de l'Est. Fähndrich a fait parler sa science des courtes distances, pour battre in extremis l'Américaine Sophie Caldwell Hamilton et la Slovène Anamarija Lampic, de respectivement 32 et 35 centièmes!

La Lucernoise, qui avait fait ses débuts au plus haut niveau il y a cinq ans à Davos avec une 22e place, a, il faut l'avouer, profité des nombreuses absences sur le front de la Coupe du monde – les Scandinaves n’ont pas fait le déplacement par crainte du virus – pour prendre place sur la plus haute marche du podium. Sa compatriote Laurien van der Graff, 5e à un peu plus de trois secondes, également.

Cette dernière avait déjà connu le bonheur de sa compatriote à deux reprises il y a de cela deux saisons. Auparavant, il faut remonter jusqu’en 1987 et une performance d’Evi Kratzer à Calgary pour retrouver la trace d’un tel bonheur pour une athlète estampillée Swiss-Ski.

Confirmation

Les deux Helvètes s'étaient facilement qualifiées pour la finale en réalisant un joli doublé dans la série No 2, dans un décor citadin. Fähndrich, deux fois argentée et une fois bronzée aux Mondiaux espoirs en 2016 et 2018, a ensuite magnifiquement enchaîné pour devenir la troisième Suissesse de l'histoire de la Coupe du monde à lever les bras au ciel à cet échelon.

Dresde est un tracé qui réussit à celle qui avait fait ses classes juniors au sein du Skiclub Horw. Elle y avait fêté une quatrième place prometteuse lors de la saison 2018/2019. La saison suivante était celle de la confirmation. L'actuelle, celle de l'affirmation, apparemment!

Chez les hommes, les Suisses n'ont pas réussi à se mettre dans le sillage de leur leader féminine, mais tant Roman Schaad que Janik Riebli n'ont pas démérité. Les deux athlètes ont été éliminés en demi-finales et c'est l'Italien Federico Pellegrino qui a remporté la course quelques minutes plus tard.