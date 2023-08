Hockey sur glace – La préparation du Lausanne HC commence bien La formation vaudoise a disputé et remporté son premier match amical, samedi, sur la glace de Viège. Victoire étriquée (1-2) contre le pensionnaire de Swiss League. Chris Geiger

Jason Fuchs a marqué le but égalisateur pour le LHC. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Le Lausanne HC a bien lancé sa série de matches de préparation en vue de la prochaine saison du championnat de National League placée sous le signe du rachat. En déplacement samedi à Viège, les Lions ont quitté la Lonza Arena avec le sourire grâce à leur succès (1-2) obtenu devant les Haut-Valaisans.

Pour sa première des six sorties amicales au programme avant les trois coups de l’exercice 2023-2024 agendés au mercredi 13 septembre (19h45) à Fribourg contre Gottéron, Geoff Ward n’a pas aligné la meilleure équipe possible. Ainsi, seuls le défenseur suédois Lawrence Pilut et les attaquants suédois Robin Kovacs et finlandais Miikka Salomäki ont porté le chandail vaudois parmi le contingent des étrangers.

Le second nommé, transparent lors de la deuxième moitié de saison dernière, s’est distingué en marquant le but victorieux (36e, 1-2) au cours du tiers médian. Menés au score à l’issue de la période initiale, les Lausannois étaient parvenus à égaliser grâce à Jason Fuchs (32e, 1-1).

Avec cette victoire, le LHC, qui évoluait avec plusieurs jeunes joueurs dont le gardien Kevin Pasche et le centre Théo Rochette, va pouvoir préparer sereinement sa prochaine sortie. Celle-ci aura lieu vendredi soir (19h), à la Vaudoise aréna, contre Rapperswil.

Chris Geiger a étudié à l'Université de Neuchâtel, où il a décroché son Bachelor en Lettres et sciences humaines. Après avoir transité par plusieurs rédactions de Suisse romande, dont celle de blue Sports, il a rejoint l'agence Sport-Center en octobre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Plus d'infos @christogeiger

