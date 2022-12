Application des sanctions – La présence de Procter & Gamble en Russie indigne les Ukrainiens La multinationale, qui produit Gillette ou Pampers, n’a pas assez réduit ses activités, dénonce le Conseil de sécurité économique de l’Ukraine. Ivan Radja

Le siège de la multinationale américaine Procter & Gamble à Cincinnati (Ohio). GETTY IMAGES VIA AFP

Le 7 mars dernier, Procter & Gamble annonçait qu’elle allait réduire la voilure en Russie. Son CEO Jon Moeller annonçait même «l’interruption de tous les nouveaux investissements en capital en Russie, et la suspension de toutes les activités médiatiques, publicitaires et promotionnelles». Contactée par nos soins, la multinationale précise: «Cela s’est traduit par une réduction significative du portefeuille de produits, limités désormais aux produits essentiels d’hygiène, ainsi que l’arrêt des investissements en capitaux et en marketing.»