Courrier officiel pour un appartement à Lausanne – La présidente du Conseil d’Etat soleurois use de son statut pour aider son fils à se loger Le fils de Brigit Wyss a obtenu un appartement à Lausanne grâce à un courrier officiel. Qui garantissait le paiement du loyer. La régie s’estime dupée. Emmanuel Borloz

Actuelle présidente du gouvernement soleurois, Brigit Wyss pourrait être appelée à témoigner. KEYSTONE

La lettre, tout ce qu’il y a d’officiel, porte l’en-tête du Conseil d’État de Soleure et le logo des autorités du canton du nord-ouest du pays. La missive est signée Brigit Wyss, cheffe de son Département de l’économie. Fondateur de l’agence lausannoise DVDIM Immobilier, Antoine David a reçu le courrier il y a quelques mois. «Ce n’est pas tous les jours qu’une conseillère d’État, accessoirement présidente d’un gouvernement cantonal, appuie une candidature pour la location d’un appartement et garantit que le loyer sera payé. Cette intervention officielle d’une élue a évidemment compté et a influencé notre choix. Nous nous sentions dans un climat de confiance, nous avons rapidement déchanté.»