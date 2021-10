Votations sur la Loi Covid – La présidente des Jeunes UDC Vaud ne veut pas «porter une étoile jaune» Devant le congrès du parti jeudi soir à Prilly, Emmylou Maillard a comparé le certificat Covid à l’étoile imposée aux Juifs par les nazis. Jérôme Cachin

Emmylou Maillard lors de son élection à la présidence des Jeunes UDC Vaud, en juin 2020 à Vallorbe. Florian Cella/24Heures

«Aujourd’hui on en est à devoir porter une étoile jaune.» Avec cette petite phrase, Emmylou Maillard parlait du certificat Covid. Elle a été prononcée dans son discours appelant à voter non à la loi Covid le 28 novembre. Et elle n’est pas passée inaperçue, jeudi soir à Prilly.

Dans la salle communale, la centaine de délégués présents avaient à l’ordre du jour le débat sur la loi qui permet de poursuivre la délivrance de certificats Covid. Le sort de ce texte sera tranché dans les urnes parce que plusieurs comités référendaires ont réuni les signatures nécessaires.