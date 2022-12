Pérou – La présidente exclut de démissionner, le pape appelle au calme La présidente Dina Boluarte reste à la tête du Pérou ébranlé par des manifestations meurtrières le 7 décembre, tandis que le pape François appelle à la fin de violences.

Les partisans de l’ancien président Pedro Castillo manifestent pour exiger la démission de la présidente Dina Boluarte, la libération de Castillo et la fermeture du Congrès à Lima, le 17 décembre 2022. AFP

«Les informations que nous avons sont que les mesures que nous avons prises fonctionnent (…) La violence des personnes qui ont manifesté dans les rues diminue», a dit le Premier ministre Pedro Angulo dimanche à la télévision. Le ministre de l’Économie Alex Contreras avait déclaré plus tôt dimanche sur une radio péruvienne que le pays était en «bonne voie» pour atténuer la crise déclenchée après la destitution du président Pedro Castillo.

«Que résoudrait ma démission? Nous allons rester ici, fermes, jusqu’à ce que le Congrès se décide à avancer les élections (…) Je demande que l’on reconsidère le vote» de vendredi, quand le Parlement s’est prononcé contre l’avancement des élections générales de 2026 à 2023, avait-elle plaidé samedi.

Dans un message télévisé, Dina Boluarte – vice-présidente du Pérou jusqu’à la destitution de Pedro Castillo – a déploré les manifestations qui ont fait au moins 19 morts et 569 blessés, dont des mineurs. Certains décès sont liés à des affrontements avec des militaires, autorisés à intervenir pour maintenir la sécurité intérieure dans le cadre de l’instauration de l’état d’urgence pour une durée de 30 jours. «Ce n’est que par le calme et un dialogue sincère et ouvert que nous pourrons travailler (…). Comment pouvons-nous nous battre entre Péruviens, gâcher nos institutions, bloquer les routes?», a-t-elle lancé.

«Crise politique et sociale»

La présidente, issue du même Parti radical de gauche que Pedro Castillo, a expliqué que si les forces armées descendaient dans la rue, «c’était pour protéger» les citoyens «parce que la situation devenait incontrôlable». Elle a dénoncé la présence de «groupes violents» organisés.

Le pape François a prié dimanche lors de son Angélus place Saint-Pierre au Vatican «pour que cesse la violence dans le pays et qu’on emprunte le chemin du dialogue afin de surmonter la crise politique et sociale qui frappe la population».

Les manifestants exigent la libération de Pedro Castillo, la démission de Dina Boluarte, la dissolution du Parlement et des élections générales immédiates. Les protestations les plus intenses ont eu lieu dans la région andine du sud du Pérou, frappée par la pauvreté, où les revendications d’ordre social n’ont pas été satisfaites depuis longtemps.

Dina Boluarte, originaire d’Apurimac, l’une des zones de conflit, a prononcé une partie de son message en quechua, une langue parlée par une importante partie andine du pays.

Les manifestations ont éclaté après que Pedro Castillo a tenté de dissoudre le Parlement le 7 décembre et de gouverner par décret. Ancien enseignant de gauche issu d’un milieu rural et modeste, il a été arrêté alors qu’il tentait de rejoindre l’ambassade du Mexique pour demander l’asile. Initialement incarcéré pour sept jours, la justice a décidé jeudi qu’il resterait en prison pendant 18 mois, jusqu’en juin 2024, afin d’être inculpé de rébellion. Il encourt une peine de dix ans de prison, selon le procureur Alcides Diaz, chargé du dossier.

200 touristes évacués

Quelque 200 touristes bloqués dans la célèbre région du Machu Picchu en raison des manifestations ont pu être évacués samedi, a constaté l’AFP.

À bord d’un train, ils sont parvenus près de la ville de Piscacucho, dans la région de Cuzco (sud), où un énorme rocher bloquait le passage. De là, les touristes – dont des Nord-Américains et des Européens – ont marché environ deux kilomètres pour embarquer dans des bus en direction de la ville de Cuzco, qui a un aéroport international.

Le maire du village proche du Machu Picchu, Darwin Baca, avait déclaré à l’AFP que «5000 touristes» étaient bloqués à Cuzco. L’aéroport de la ville a rouvert vendredi après-midi.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.