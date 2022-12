Pérou – La présidente péruvienne a nommé son gouvernement Dina Boluarten, la nouvelle présidente du Pérou, a nommé 19 ministres dans son gouvernement, dont huit femmes.

Dina Boluarten à Lima le 9 décembre 2022. AFP

La nouvelle présidente du Pérou, Dina Boluarte, a nommé samedi son gouvernement, qui compte 19 ministres dont huit femmes, après la destitution de son prédécesseur Pedro Castillo par le Parlement. L’ancien procureur spécialisé dans la lutte contre la corruption, Pedro Angulo, également avocat, a été nommé premier ministre.

Le portefeuille des Affaires étrangères est revenu à l’ambassadrice Ana Cecilia Gervasi, et celui de l’Economie à Alex Contreras. L’avocat Luis Alberto Otárola, ministre de la Défense pendant le mandat du président Ollanta Humala (2011-2016), a de nouveau été désigné à ce poste.

Le nouveau gouvernement compte huit femmes. Les titulaires des portefeuilles du travail, des transports et des communications n’ont pas encore été nommés. Dina Boluarte, vice-présidente jusqu’à son investiture mercredi après la destitution de Pedro Castillo, n’a pas exclu l’organisation d’élections anticipées, ce que réclament les supporters de l’ancien président, ainsi que la libération de ce dernier.

Manifestations

De nombreuses manifestations et blocages de route ont lieu depuis jeudi à Lima et dans plusieurs villes du pays, notamment les régions andines où Pedro Castillo, un ancien instituteur en milieu rural, bénéficie du plus grand soutien. Des étudiants, des travailleurs et des partis politiques de gauche ont appelé à une manifestation à Lima samedi à partir de 22h (heure suisse), après la fin des matchs de quart de finale de la Coupe du monde de football au Qatar.

Après sa tentative ratée mercredi de dissolution du Parlement et d’instauration d’un Etat d’urgence, une manoeuvre qualifiée de «coup d’Etat», Pedro Castillo a été placé en détention provisoire jeudi pour sept jours sur réclamation du Parquet qui le poursuit pour «rébellion» et «conspiration».

AFP

