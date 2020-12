Football – «La pression était devenue trop forte sur Favre» L’entraîneur vaudois a été remercié ce dimanche. Son biographe allemand Michael Jahn et Stéphane Chapuisat réagissent suite à cette décision. Ugo Curty

Lucien Favre, qui a fêté ses 63 ans début novembre, ne terminera pas sa troisième saison à Dortmund. KEYSTONE

Lucien Favre n’est plus l’entraîneur du Borussia Dortmund. Le Vaudois a été remercié avec effet immédiat dimanche, au lendemain de la déroute face à Stuttgart (1-5). Le plus cinglant revers concédé à domicile par le BVB depuis 11 ans aura été celui de trop pour «Lulu». «Je regrette que nos chemins se séparent, a-t-il concédé au Bild, qui a été le premier à annoncer son licenciement. Nous avons connu deux très belles saisons et je suis convaincu que la troisième l’aurait aussi été.»

Des médias allemands très critiques

Le quotidien allemand avance que le technicien de 63 ans a fait ses adieux à ses joueurs par message avant d’appeler directement certains cadres. «Nous sommes tous reconnaissants pour son excellent travail», a souligné le directeur, Hans-Joachim Watzke, dans un communiqué de presse. Dortmund, cinquième de Bundesliga, compte déjà cinq points de retard sur le Bayern Munich (2e).

«J’ai été surpris par le licenciement de Favre, a reconnu le Berlinois Michael Jahn, qui a écrit un livre sur le Vaudois en 2019. J’ai pensé qu’il partirait à la fin de son contrat l’été prochain. Pas si tôt. Les dirigeants ont eu peur que l’équipe ne tombe dans une spirale négative et rate la prochaine Ligue des champions.» Une compétition reine où le club allemand a validé mardi son billet pour les 8es de finale. Insuffisant néanmoins pour sauver Favre.

L’échec de 2019

«Il y avait des spéculations autour de son poste depuis longtemps, souligne Stéphane Chapuisat, qui a joué à Dortmund entre 91 et 99. La pression était devenue trop forte autour de lui que ce soit dans les journaux, comme le Bild, ou sur les plateaux TV. Les grandes ambitions annoncées par le club n’ont rien fait pour calmer les esprits.»

La première saison (2018-19) laissera d’éternels regrets à Lucien Favre et aux fans des «Schwarzgelben». À la trêve hivernale, le BVB comptait neuf points d’avance sur le Bayern avant de s’écrouler. «Tout le monde était persuadé qu’ils allaient être champions, poursuit Chapuisat, lauréat de la Ligue des champions en 97. Depuis là, Lucien a été mis en difficulté, surtout que Munich a évolué à un niveau incroyable.» Les Bavarois ont marché sur l’Europe lors de la dernière phase finale.

Le fantôme de Klopp

Le limogeage brutal de «Lulu» intervient alors que ses dirigeants l’avaient défendu depuis une année. Les critiques sur sa trop grande prudence et son langage corporel timoré ont ressurgi à chaque contre-performance. «Même s’il a fait des efforts ces derniers temps, Lucien montrait trop peu d’émotions, appuie Michael Jahn. À mes yeux, la relation entre lui et Dortmund n’a jamais été fusionnelle. Il manquait toujours quelque chose. La comparaison avec le bouillant Jürgen Klopp revenait sans cesse. Son fantôme est encore là. Cela était déjà un problème pour Thomas Tuchel. Un trophée aurait tout changé pour Favre. C’est dommage.»

Le coach allemand – qui fait les beaux jours de Liverpool – a offert deux titres de champion d’Allemagne (2011 et 2012) et une Coupe (2012) aux «Borussen». Lucien Favre affiche une meilleure moyenne de points que son prédécesseur (2,01 contre 1,9) avec 68 victoires en 110 matches. Il sera suppléé jusqu'à la fin de la saison par son jeune assistant, Edin Terzic.

Et maintenant?

À 63 ans, «Lulu» va-t-il rebondir? «Ces derniers mois à Dortmund lui ont coûté beaucoup d’énergie, affirme Michael Jahn. Il va prendre un moment pour se reposer mais il reviendra. Par contre, je doute que son avenir ne s’écrive toujours en Allemagne.» Stéphane Chapuisat ne veut pas croire que ce départ abrupt signifiera la fin de la carrière d’entraîneur de Lucien Favre: «C’est un mordu de foot. D’abord il fera une pause, ensuite je pense qu’il voudra retrouver un banc. C’est encore trop tôt pour dire où.» En octobre dernier, l’homme de Saint-Barthélemy avait affirmé à «La Région» qu’il n’entraînerait plus en Suisse.