Retour des grands prédateurs – La pression monte autour du loup du Pays-d’Enhaut Un loup isolé a tué neuf moutons lundi dernier près du lac de l’Hongrin, hors du périmètre de tir du Canton. C’est l’attaque la plus importante de l’année. Erwan Le Bec

Le loup s’en est pris à un troupeau de moutons la semaine dernière à Château-d’Œx. Pour la première fois, le Canton de Vaud se retrouve face à un loup isolé qui peut être concerné par une régulation.

Il n’y a pas que dans le Jura vaudois que le retour du loup fait monter la tension. Lundi dernier, quelque part sur le versant sud de Planachaux, en dessus du lac de l’Hongrin, le prédateur a attaqué un troupeau de moutons, dont neuf ont été retrouvés morts. C’est le cas le plus lourd de l’année, à en croire les chiffres diffusés désormais par l’État de Vaud. Ledit loup n’a pas encore été identifié.

Tous les regards se tournent vers le loup isolé, et inconnu, que les services de la faune situent dans la région des Mosses. Il est déjà dans le viseur pour une série d’attaques, qui ont débuté fin juin, sur des animaux de rentes, à savoir sept ovins et deux jeunes bovins.

Avec ces deux derniers (et ces deux derniers seulement), le seuil autorisant une régulation par les Cantons est atteint. L’autorisation de tir avait été signée fin juillet. La première du Canton pour un loup isolé, et la première de la main du conseiller d’État Vert Vassilis Venizelos.

Extension du périmètre de tir?

Le hic? Le périmètre donné aux gardes-chasses se limitait uniquement à l’alpage du Lioson, là où les jeunes bovidés avaient été attaqués, tandis que l’autorisation court jusqu’à fin septembre. L’État devra rapidement déterminer si les neuf moutons retrouvés à 8,3 km de là sont bel et bien attribuables au même loup isolé, et trouver les arguments pour étendre, le cas échéant, son périmètre de tir.

Une nouvelle première pour le Canton, alors que sa demande de régulation du mâle reproducteur de la meute du Marchairuz, envoyée fin juillet à Berne, n’a toujours pas reçu de réponse formelle.

Le loup avait déjà tué 28 moutons, six chèvres et un veau en 2021 dans les Alpes vaudoises, sans être visé par une autorisation de tir.

Notons encore qu’une chèvre a été attaquée lundi à Vaulion, chez un exploitant dont le troupeau de chevrettes avait déjà été victime du loup il y a un an.

