Canal de Suez bloqué – La pression s’accentue sur le commerce mondial En entravant de part et d’autre le passage, l’«Ever Given» empêche depuis bientôt trois jours des dizaines d’autres navires de transiter par la célèbre voie maritime. Olivier Wurlod

Long de 400 mètres, haut comme un immeuble de 20 étages et pesant plus de 220 ’ 000 tonnes, l’ « Ever Given » obstrue de part et d’autre le célèbre canal. AFP

Long de 400 mètres, haut comme un immeuble de 20 étages et pesant plus de 220 000 tonnes, l’Ever Given est en train de mettre sous pression l’ensemble du commerce mondial. Depuis la nuit de mardi à mercredi, ce colossal porte-conteneurs obstrue l’une des routes les plus fréquentées au monde: le canal de Suez.

En entravant de part et d’autre le passage, l’Ever Given empêche depuis bientôt trois jours des dizaines d’autres navires de transiter par cette voie maritime percée entre 1859 et 1869 sous la surveillance du Français Ferdinand de Lesseps. Jusqu’ici les tentatives pour dégager le géant des mers ont fait chou blanc et les annonces les plus récentes au sujet d’une sortie de crise sont vagues.

Alors que Mohab Mamish, conseiller du président Abdel Fattah al-Sissi, se voulait jeudi soir rassurant en parlant d’un retour à la normale «d’ici 48 à 72 heures maximum», d’autres avis remettent en cause cet optimisme.C’est le cas de celui des experts mandatés par Evergreen, l’exploitant du bateau bloqué. Ces derniers redoutent une opération de secours pouvant «s’étendre à des jours, voire des semaines». Visuellement, il faut dire que les solutions de remorquage pour tenter de débloquer le titan font plutôt pâle figure.

Marchandises et pénurie

Cette incertitude sur la réouverture d’un canal accueillant annuellement quelque 14% du transport mondial de marchandises a déjà poussé quelques armateurs à opter pour les anciennes routes maritimes dont celle passant par le cap de Bonne-Espérance. L’inconvénient: une semaine supplémentaire de traversée pour acheminer des millions de tonnes de marchandises vers les pays méditerranéens.

«Au-delà d’une semaine, on va commencer à être dans des embêtements logistiques, et au bout de deux ou trois semaines, on sera vraiment dans une grande perturbation.» Paul Tourret, directeur de l’Institut supérieur d’économie maritime (ISEMAR) sur France 24

Depuis les déboires qu’a connus l’Ever Given, le cours du pétrole a déjà renchéri étant donné qu’une quantité encore importante d’or noir transite par le canal. Des incertitudes planent sur de nombreux autres produits dont ceux fabriqués en Chine. «Dans les conteneurs, il y a à la fois votre téléphone, des éléments de construction d’une voiture ou des pièces réservées à la construction d’éoliennes», rappelait sur France 24 Paul Tourret, directeur de l’Institut supérieur d’économie maritime (ISEMAR).

Les prochaines heures s’annoncent décisives étant donné que plus le temps passe, plus les perturbations seront grandes pour l’ensemble de la filière du transport de marchandises. «Au-delà d’une semaine, on va commencer à être dans des embêtements logistiques, et au bout de deux ou trois semaines, on sera vraiment dans une grande perturbation», avertit le patron de l’ISEMAR.