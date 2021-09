Manipulations dans le sport – La preuve qu’on truque en Suisse Le fléau des trucages de compétition est une réalité aussi bien dans les cantines du sport amateur que dans les vestiaires professionnels. C’est ce que révèle une enquête de l’Université de Lausanne. Patrick Oberli

Sur 200 personnes, 31 connaissent quelqu’un ou on été approchées par quelqu’un dans le but de truquer un match. Getty Images/iStockphoto

Le doute n’est plus permis. Oui, le sport suisse subit des trucages de compétition. Et le fléau se glisse partout, dans les cantines du sport amateur aux vestiaires des professionnels. Une étude réalisée ces derniers mois par l’École des sciences criminelles et l’Institut des sciences du sport de l’Université de Lausanne en apporte pour la première fois la preuve formelle.

Plus de 200 personnes liées au monde du sport ont répondu à l’appel lancé en 2020 via contacts directs, e-mails et réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn et Instagram). De manière volontaire et anonyme, elles ont rempli un questionnaire sur les manipulations. Résultat: 31 d’entre elles ont indiqué connaître des personnes ayant été approchées en vue d’un trucage ou ont été elles-mêmes approchées. Autrement dit: 15% des répondants ont été confrontés au problème. Mais comment lire cette proportion?