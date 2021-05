Traite d’êtres humains – La prévenue dit être victime d’un complot Le tribunal correctionnel genevois plonge dans le milieu chinois, joliment opaque, de la prostitution. Xavier Lafargue

Sur le banc des accusés du tribunal correctionnel, la prévenue et l’interprète. Tout à droite, l’avocat de la défense, M e Francesco La Spada. PATRICK TONDEUX

Les charges qui pèsent sur la prévenue sont lourdes, mais devant les juges du tribunal correctionnel, cette Chinoise de 45 ans ne faiblit pas. Non, elle n’est pas coupable, mais bien victime. Victime d’un complot. «Il s’agit de fausses accusations, c’est de la diffamation de la part des vrais patrons de ces femmes, et je confirme que je ne connais pas ces dernières», assure-t-elle.

«Je loue des salles à des masseuses. À elles de faire leur propre promotion et leurs bénéfices sur leurs activités. Elles sont indépendantes.» La prévenue

De quelles femmes parle-t-elle? De la plaignante et de trois autres lésées. Des Chinoises, elles aussi, qu’elle aurait fait venir en Suisse pour les livrer à la prostitution. Probablement avec l’aide de comparses, souligne l’acte d’accusation, qui évoque la présence d’un vrai réseau. Pour ces faits qui remontent aux années 2016 et 2017, la quadragénaire est notamment prévenue de traite d’êtres humains par métier, d’usure par métier et d’encouragement à la prostitution. Elle risque plusieurs années de prison ferme.