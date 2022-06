Disney fait de plus en plus de clins d’œil à la communauté LGBTQIA+ dans ses films. Bonne ou mauvaise idée?

C’est une polémique dont Disneyland Paris se serait bien passé, mais pouvait-il en être autrement? La deuxième Pride, une soirée spéciale organisée samedi soir en soutien à l’ex-Gay Pride rebaptisée «Marche des fiertés», a provoqué des critiques en France.

Certaines sont usuelles, comme la réaction de l’association des familles catholiques qui s’est dite «choquée». D’autres sont nouvelles, comme celles qui accusent désormais la multinationale américaine de se transformer en bras armé du mouvement woke.

«Amplifier les voix sous-représentées»

En cause, les nombreux clins d’œil de la firme adressés ces derniers mois à des minorités sexuelles, ethniques, religieuses ou raciales (lire ci-dessous). Disney ne s’en cache pas, elle a considérablement renforcé son engagement auprès de la communauté LGBTQIA+ ces dernières années, mais pas seulement. Son but est désormais «d’amplifier les voix sous-représentées et les histoires inconnues», mais encore de «s’engager en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion».