Visite au CHUV – La princesse et le prince du Luna Park au chevet des enfants malades Jessy (18 ans) et Carlton (17 ans), fille et fils de forains, ont apporté pommes d’amour et peluches aux petits patients de l’hôpital lausannois, avant l’ouverture de la fête foraine mercredi. Laurent Antonoff

La princesse Jessy et le prince Carlton ont visité les petits patients du CHUV ce lundi. Dans leur hotte: des pommes d’amour et des peluches géantes. J-P GUINNARD/24 heures

C’était un peu le grand huit émotionnel pour Jessy et Carlton, lundi. Ils sont fille et fils de forains. À 18 ans, Jessy tient la caisse des autos tamponneuses pour enfants et du cinéma 6D de ses parents. Carlton, 17 ans, celle de la Cantine Vaudoise. Ils seront à nouveau sur le pont du Luna Park de Bellerive à Lausanne, dès mercredi et jusqu’au 11 juin, mais c’est une tout autre casquette qu’ils ont coiffée en début de semaine. Ou plutôt une couronne: ils étaient la princesse et le prince du Luna auprès des enfants malades.