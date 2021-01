Pour être honnête, pas vraiment, j’ai eu 7 ans le 22 décembre, et la votation était en février, j’étais trop petite. C’est à l’adolescence que j’ai compris que j’étais née sans droits civiques. J’ai grandi avec trois frères, tous plus âgés que moi. L’écart que j’ai avec le plus jeune est de neuf ans. Il n’était pas question pour moi de jouer la petite fille, je voulais être traitée comme eux et nos parents nous élevaient dans ce sens.

Plus tard, votre mère vous a expliqué ce que représentait pour elle l’absence de droit de vote?

Oui, on en a parlé, bien sûr. Avec le restaurant de mes parents, j’ai grandi dans une atmosphère de PME. Ma mère était une sorte de femme d’affaires, la colonne vertébrale de l’entreprise familiale. Pourtant, elle n’avait pas le droit de vote, et pas non plus les mêmes droits matrimoniaux, une situation incroyable. Elle travaillait jour et nuit, et pourtant elle n’avait pas le droit de s’occuper de politique. Son parcours personnel est significatif de l’époque. Elle rêvait d’être institutrice, mais ses parents ont préféré que ce soit son frère qui fasse des études puisque, elle, elle allait se marier. Résultat: il est devenu instituteur et pas elle, mais il est resté célibataire toute sa vie.