Stratégie énergétique 2050 – «La priorité dans le solaire, c’est de couvrir les toits» Le potentiel du solaire photovoltaïque permet d’atteindre les objectifs fixés par le Conseil fédéral pour 2050, selon Jean-Louis Scartezzini, professeur à l’EPFL. Jocelyn Rochat Pierre Veya

Le professeur de l’EPFL Jean-Louis Scartezzini, sur le toit de son laboratoire d’énergie solaire. Le petit objet sur la gauche est le plus vieil appareil développé pour mesurer les heures d’ensoleillement. TAMEDIA/YVAIN GENEVAY