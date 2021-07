Nouveau traitement - La prise en charge de l’obésité pourrait en être à un tournant

Santé – La prise en charge de l’obésité pourrait être à un tournant Un traitement, jusqu’à présent indiqué chez les personnes diabétiques, présente des résultats convaincants sur la perte de poids. Une perspective pleine d’espoir pour les 11% d’adultes dans la population suisse qui souffrent d’obésité. Clémentine Fitaire

Administré de façon hebdomadaire (2,4 mg par semaine), le sémaglutide, associé à une bonne hygiène de vie, entraîne une perte d’environ 15% du poids initial. Ozgur Donmaz/Getty Images

«Nous assistons à un véritable virage, c’est une pierre angulaire pour le traitement du diabète et de l’obésité.» C’est en ces termes forts que le Pr Alain Golay, chef du Service d’endocrinologie, diabétologie, nutrition et éducation thérapeutique du patient aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), résume les derniers résultats d’une étude menée sur le sémaglutide publiée dans «The New England Journal of Medicine».

Cette molécule est ce qu’on appelle un analogue du GLP-1. Elle active les récepteurs du GLP-1, hormone physiologique sécrétée lorsqu’on mange, qui entraîne une régulation de l’appétit et favorise la sécrétion d’insuline, d’où son indication depuis plusieurs années dans le traitement du diabète. «Certains de ces analogues du GLP-1 parviennent à passer la barrière hématoencéphalique et agissent au niveau de l’hypothalamus, où s’opère la régulation des besoins alimentaires et de la dépense énergétique. Cela entraîne une satiété précoce, et donc une diminution des quantités alimentaires consommées», explique la Dre Lucie Favre, médecin associée au Service d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).