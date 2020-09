Drame à l’EVAM d’Ecublens – La prison à vie requise pour le meurtre de l’amant de sa femme Un Suisse originaire du Sri Lanka comparaissait mardi à Lausanne pour l’assassinat d’un jeune compatriote dans les locaux de l’EVAM à Ecublens. Alain Detraz

Le prévenu n’avait pas supporté la liaison que sa victime entretenait avec son épouse. Philippe Maeder - A

Masque sanitaire, pieds et poings liés, un homme d’une cinquantaine d’années s’est présenté mardi devant les juges du Tribunal criminel de Lausanne. Le détenu est en effet en prison depuis qu’il a mortellement blessé, à coups de couteau, un jeune pensionnaire du centre de l’EVAM, à Écublens. Ce père de famille n’a pas supporté la liaison que sa victime entretenait avec son épouse, a-t-il tenté de justifier devant la Cour. Pour le Ministère public, il ne fait aucun doute qu’il a agi avec sang-froid et qu’il n’en est pas à sa première décision de supprimer la vie d’un homme. Il a requis une peine exceptionnelle: l’emprisonnement à vie.

Selon les faits mis en lumière par le Parquet, les deux époux ont commencé leur vie commune au travers d’un mariage arrangé entre les deux familles. Tous les intervenants de cette affaire sont en effet originaires du Sri Lanka. Vivant ensemble dans le canton de Vaud depuis 2002, le couple a donné naissance à trois enfants. C’est lors d’un passage dans un centre de l’EVAM que la famille a fait la connaissance d’un requérant d’asile de 19 ans, qu’elle semble avoir pris sous son aile. Mais cette amitié s’est vite muée en relation adultère avec l’épouse.

Des mois de tensions

Sur fond de tensions au sein du couple, les mois ont passé jusqu’à ce matin de février 2018. La visite du mari trompé à son jeune concurrent s’est soldée par la mort de ce dernier, sous les coups d’une lame de 14,5 cm que la présidente du tribunal présentera au cours de l’audience.

La culpabilité du mari trompé n’était pas l’enjeu de ce procès. Il se serait même vanté de ses actes au moment où il a été découvert dans la chambre de sa victime. Mais avait-il agi avec préméditation, sans scrupules et avec un sang-froid indiscutable pour laver son honneur? C’est la thèse défendue par la procureure Maria Giannattasio, qui conduit le prévenu vers une accusation d’assassinat. Était-ce, au contraire, un crime passionnel? C’est ce qu’a fait valoir la défense.

Au terme d’une courte instruction, la procureure a prononcé un très long réquisitoire, sur un ton monocorde, dressant le portrait d’un homme également accusé de violences conjugales. «La victime a été attaquée par surprise dans l’espace restreint de sa chambre, souligne Maria Giannattasio. Ses violents coups de couteau montrent qu’il a voulu abattre sa victime sans lui laisser de chance.»

L’accusation a été renforcée par l’issue toute récente d’une enquête entre la Suisse et le Sri Lanka, qui démontrerait que le prévenu aurait commandité le meurtre d’un autre amant de son épouse, huit ans plus tôt. Ce dernier aurait échappé de peu à la mort par balle. Pour le Ministère public, cet élément ajouté aux autres fait du prévenu un individu dangereux qu’il s’agit d’éloigner de la société pour des motifs de sécurité, sous peine de le voir récidiver. Pour cette raison, la procureure a requis une peine privative de liberté à vie – alors que le plafond est fixé à 20 ans en Suisse – ainsi que son internement.

«Le Parquet a monté un château de cartes dont la hauteur dépasse les règles prévues par le Code pénal» Me Michaël Aymon, avocat de la défense

Plus de deux heures de réquisitoire ont fait bouillir la marmite de la défense, qui a explosé au moment de sa plaidoirie. Un peu à l’image de ce qui s’est passé pour son client, soutient Me Michaël Aymon. «Je suis choqué, tonne la forte voix de l’avocat. Le Parquet a monté un château de cartes dont la hauteur dépasse les règles prévues par le Code pénal.» Pour lui, l’état de son client au moment des faits a mûri pendant des mois, cumulant deux boulots, exclu du logement familial et allant des soupçons d’adultère jusqu’à leur confirmation, avec plusieurs tentatives de mettre un terme à cette histoire dont la rumeur bruissait au sein de la communauté tamoule, où seulement 1% des couples se séparent. Pour la défense, «le cumul de souffrances intenses» n’excuse pas le meurtre mais exclut la thèse de l’assassinat. Battant en brèche l’accusation tardive et «ubuesque» d’instigation au meurtre, il soutient une peine ferme de 7 ans.

Il faudra quelques jours aux juges de Montbenon pour rendre leur verdict.