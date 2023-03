Grands-Marais à Orbe – La prison de 410 places sera construite en une étape Il était prévu d’ouvrir le futur pénitencier en deux phases, une dès 2026, l’autre vers 2035. L’État préfère disposer du tout en 2030. Philippe Maspoli

Le projet de l’architecte d’Amsterdam Rob Hootsmans a été présenté en mai 2021. SPEN

Le futur pénitencier des Grands-Marais, à côté de celui de Bochuz à Orbe, reste un pilier de la stratégie pénitentiaire vaudoise. Ses 410 places représentent d’abord la solution proposée par l’État dans le but de juguler la surpopulation carcérale chronique. Le Canton y voit aussi le cadre qui devrait faciliter les efforts visant à réinsérer les condamnés.

Lors de la présentation du projet modulaire de l’architecte néerlandais Rob Hootsmans, en mai 2021, le calendrier de mise en service se composait de deux étapes: la première de 216 places à partir de 2026, la deuxième «à terme», dans le courant des années 2030. Le Conseil d’État a annoncé jeudi un changement de programme. Le futur établissement sera construit d’un seul tenant et il pourra héberger 410 personnes dès 2030. «Soit cinq ans plus tôt que la variante en deux phases», ajoute-t-il. Mais, par rapport aux échéances annoncées au public, le Service pénitentiaire (SPEN) devra attendre quatre ans pour recevoir ses premiers détenus aux Grands-Marais.

Selon la Direction générale des immeubles et du patrimoine, la décision de condenser les travaux en une étape «arrange tout le monde» et permettra de développer le projet dans de meilleures conditions. Elle présente aussi une économie budgétaire de 17 millions sur les 279 millions initialement annoncés.

«Nous sommes satisfaits de disposer des 410 places en une seule fois. Cette décision simplifiera la mise en place de la nouvelle gestion.» Marc Bertolazzi, porte-parole du SPEN

Le SPEN confirme préférer attendre un peu pour disposer plus tôt de la totalité du futur pénitencier: ce choix lève des incertitudes et évite l’organisation complexe de deux installations et déménagements. «Nous sommes satisfaits de disposer des 410 places en une seule fois. Cette décision simplifiera la mise en place de la nouvelle gestion», résume Marc Bertolazzi, responsable de la communication. À la suite de la présentation de l’aspect extérieur, les études se concentrent actuellement sur les aménagements intérieurs.

