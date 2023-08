Football – La Pro League saoudienne sera diffusée sur Blue Sport Plus d’une centaine de matches du championnat qui a accueilli de nombreuses stars cet été seront visibles en direct dès vendredi sur la chaîne payante romande. André Boschetti

Karim Benzema, le Ballon d’or 2022, a rejoint Al-Ittihad le mois dernier. L’attaquant français est la principale des nombreuses stars qui ont choisi de rejoindre la Saudi Professional League cet été. AFP

L’exode vers l’Arabie saoudite d’une bonne vingtaine de ces stars qui faisaient leur bonheur depuis des années a fait craindre aux amateurs de football en Europe de ne plus pouvoir les suivre chaque semaine. Après, notamment, Canal+ en France et La7 en Italie, le public suisse pourra lui continuer de vibrer devant exploits de Karim Benzema et consorts.

Grâce au partenariat signé avec Sportdigital FUSSBALL, Blue Sport annonce en effet qu’il va continuer de diffuser des matches de la Saudi Professional League, «une ligue qui est actuellement l’une des plus demandées au monde».

Trois matches par semaine

Ces dernières semaines, de nombreuses stars ont en effet rejoint la péninsule arabique. Outre Cristiano Ronaldo, qui évolue depuis le début de l’année en Arabie saoudite, les clubs la Pro League saoudienne ont accueilli ces dernières semaines Karim Benzema, Ngolo Kanté, Jordan Henderson, Fabinho ou Sadio Mané. La ligue commencera sa nouvelle saison ce vendredi 11 août.

Cette offre n’est pas une nouveauté pour Blue Sport qui diffusait déjà un match par semaine en direct via la chaîne de football Sportdigital. Grâce à des droits qui sont garantis jusqu'en 2025, les abonnés de Blue Sport pourront également profiter d’une offre élargie puisque trois matches par semaine seront désormais diffusés au lieu d'un seul. Au total, plus de 100 matches seront visibles en direct. Les coups d’envoi seront donnés à 17h et 20h.

André Boschetti est journaliste au Sport Center depuis janvier 2018. Auparavant il a été durant 16 ans à la rédaction sportive de 24 heures. Intéressé par tous les sports, il s'occupe principalement de football depuis quatre ans. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.