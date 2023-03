Crise énergétique – «La probabilité d’un black-out ne cesse d’augmenter» Le Conseil d’État tire un bilan positif de sa préparation à la pénurie et se défend d’en avoir trop fait. Selon lui, le risque reste grand pour l’hiver prochain. Erwan Le Bec

Nous n’éviterons pas toujours une pénurie, un délestage ou un black-out, prévient le Canton à l’heure du bilan de sa stratégie de gestion de la crise énergétique. Le travail se poursuit, en vue de l’hiver prochain et de la transition énergétique. AFP

Nous avons eu chaud. Au propre comme au figuré. Des températures anormalement clémentes, les pluies de décembre qui ont rempli les barrages, la reprise du nucléaire hexagonal ont permis d’éviter la situation de pénurie hivernale et de sa crise énergétique tant redoutée. Ce qui ne fait que rendre plus légitime le dispositif de crise lancé fin décembre, a assuré mardi matin une délégation du Conseil d’État composée d’Isabelle Moret et de Vassilis Venizelos.