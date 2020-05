Hockey sur glace – La prochaine saison de hockey sera magnifique La formule choisie pour l’exercice 20/21 promet du spectacle à tous les niveaux. Julien Caloz

Hockey sur glace La reprise, en début de saison prochaine, s’annonce passionnante AFP

Qu’on tende les filets des buts, lustre les ampoules des projecteurs et aiguise les lames des attaquants: la saison 2020-2021 de hockey sur glace va être de toute beauté! Il faudra avoir des yeux partout, et plus seulement entre la huitième et la neuvième place, où se creusait le fossé destiné aux ambitions perdues, puisque deux barres viendront départager les équipes au classement (une après le 6e et une autre après le 10e rang). Il n’y aura jamais eu autant de prétendants au titre que la saison prochaine, et il faut féliciter les clubs d’avoir su trouver une formule qui leur permet d’envisager l’avenir proche avec sérénité tout en rehaussant l’intérêt de leur championnat. Le football suisse ne peut pas en dire autant.